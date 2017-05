Vendée Globe : Armel Le Cléac'h va poser son empreinte sur le "walk of fame" des Sables-d'Olonne

La cérémonie de remise des prix du Vendée Globe a lieu ce samedi aux Sables-d'Olonne. Les 29 participants seront présents, dont le vainqueur Armel Le Cléac'h. A 18h, le skipper se rendra sur le remblai pour inaugurer sa plaque de bronze. Tous les lauréats de la course à la voile ont eu ce privilège.

Hollywood n'a qu'à bien se tenir ! La ville des Sables-d'Olonne n'est pas peu fière de son "walk of fame" version mer. Depuis 2012, tous les skippers qui ont remporté le Vendée Globe ont eu droit à leur plaque de bronze sur le remblai de la cité balnéaire.

Bientôt une huitième plaque sur l'Hollywood Boulevard des Sables

Ce samedi à 18h, ce sera au tour d'Armel Le Cléa'ch, grand vainqueur de la huitième édition, de poser son empreinte aux Sables-d'Olonne. Sur le remblai, on peut déjà voir les mains de François Gabart, Titouan Lamazou ou encore Vincent Riou.

La plaque de bronze du vainqueur de l'édition 2012-2013 du Vendée Globe, François Gabart. © Radio France - Aurore Jarnoux

Celui qui a inauguré le "walk of fame" n'est autre que le double vainqueur de la course à la voile, Michel Desjoyeaux. "Comme il a gagné à deux reprises, il a deux plaques, souligne Lionel Pariset, élu de la ville des Sables-d'Olonne en charge du nautisme. Et vu qu'il n'a pas quatre mains, la deuxième fois, on a pris ses pieds".

L'objectif de la ville vendéenne est de "féliciter ces grands champions qui font rêver un nombre incroyable de personnes, en France comme en Vendée", selon l'élu.

Ils marquent leur passage sur les océans et donc on voulait avoir une marque de leur passage sur terre. Le remblai est notre plus belle avenue, c'est comme Hollywood ici !' - Lionel Pariset, adjoint en charge du nautisme

Sur la promenade des Sables-d'Olonne, les badauds sont conquis. "Ça laisse une trace indélébile, je trouve ça très sympa", explique Brigitte, grande passionnée de cette huitième édition du Vendée Globe.

Hollywood a les vedettes de cinéma, nous on a les vedettes de la mer" - Frédéric

Jean-Marc est lui aussi emballé par ces plaques de bronze mais il aimerait que la ville aille encore plus loin. "On ne les voit pas assez, il faudrait une impression 3D des plaques, s'amuse le Sablais. Les mains devraient mesurer deux mètres, ce serait géant !"

Des milliers de personnes attendues sur le remblai

Après l'inauguration de la plaque de bronze, Armel Le Cléac'h et les 28 autres participants du Vendée Globe se rendront à la cérémonie de remise des prix au centre de congrès Les Atlantes. Ils défileront ensuite sur le remblai. La fête se terminera par un spectacle pyro-musical à partir de 22h30.

Retrouvez ici le plan de circulation détaillé de ce samedi aux Sables-d'Olonne.