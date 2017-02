Vendée Globe - Arnaud Boissières entame sa dernière semaine de course

Le skipper originaire d'Arcachon n'est plus très loin de son objectif : boucler un troisième Vendée Globe. Arnaud Boissières est au large des îles Canaries et envisage une arrivée aux Sables-d'Olonne en milieu de semaine prochaine.

Il reste à Arnaud Boissières à bord de La Mie Caline moins de 1.600 milles à parcourir avant de boucler son troisième tour du monde en solitaire. Et alors qu'il va passer ce week-end le cap des 100 jours de mer, l'Arcachonnais entrevoit déjà l'arrivée. "J’ai profité de la pétole pour prendre une bonne douche d’eau de mer figurez-vous, confie-t-il sur son site internet. En revanche, j’ai zappé le rasage du mercredi, donc il faut s’attendre à un Cali barbu à l’arrivée !" Installé à la onzième place, il doit toujours surveiller dans ses rétroviseurs Fabrice Amedeo qui le talonne depuis un bon moment déjà. Et Arnaud Boissières n'est plus seul sur l'océan. Il commence à croiser quelques cargos. "J’en ai un sur l’horizon chaque jour au minimum. D’ailleurs, avec les bateaux de pêche le long du Portugal, c’est un aspect auquel il faudra faire gaffe jusqu’à l’arrivée. En revanche, c’en est fini avec les poissons volants. J’en ai encore sorti un paquet hier, je crois que c’étaient les derniers".