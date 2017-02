Vendée Globe : le 3ème tour du monde d'Arnaud Boissières en vidéo

Alors que le navigateur d'Arcachon est attendu ce jeudi soir ou vendredi matin aux Sables-d'Olonne au terme de son troisième Vendée Globe, revivez les principales étapes de son aventure en vidéo.

Après 2009 et 2013, Arnaud Boissières boucle son troisième Vendée Globe consécutif. Un seul homme l'a fait jusqu'à présent : Armel Le Cléac'h, le vainqueur de cette édition 2016/2017. Cali, comme on le surnomme, entre donc dans l'histoire de la course au large au terme d'un périple d'un peu plus de 100 jours. Retour en images sur les grands moments de son aventure.

Envie d'éclairs aux chocolats

Avant de rentrer aux Sables-d'Olonne, Arnaud remonte l'Atlantique. Il retrouve le soleil même si les petits plaisirs terrestres commencent à lui manquer sérieusement.

Bravo Armel

Seul au monde, Arnaud Boissières n'en oublie pas ses concurrents mais également camarades. Le 20 janvier, il félicite le vainqueur Armel Le Cléac'h, qui est aussi le premier à boucler un troisième Vendée Globe consécutif, une performance qu'Arnaud va également réaliser.

Le passage obligé

Troisième Vendée Globe et troisième passage du Cap Horn, l'Everest des marins. Un grand moment qu'Arnaud nous fait vivre en deux temps sur cette vidéo envoyée le 16 janvier, après un peu plus de deux mois de mer.

Escorté par les dauphins

Arnaud ramène de son troisième tour du monde des images magnifiques. La plupart resteront gravées dans sa mémoire. Il nous en a tous fait partager quelques unes, comme cette escorte de dauphins qui l'a accompagné au moment du nouvel an.

Mauvaises conditions

Dans les mers du sud, les conditions de navigation deviennent plus compliquées. Arnaud nous envoie ces images tournées alors que vent dépasse les 45 noeuds, ce qui représente entre 80 et 90 km/h. L'aventure prend une autre dimension.

La vie à bord

Sur "La Mie Câline", il faut changer ses repères. La position horizontale n'existe pas. Arnaud Boissières nous fait faire le tour du propriétaire.

Drôle de rencontre

Quelques jours après le départ, Arnaud double un plaisancier. Est-il lui-aussi parti pour un tour du monde ? Arnaud ne le saura jamais. Mais ces images permettent de mieux mesurer la vitesse d'un bateau de course.

Le départ

Le 6 novembre, c'est l'heure du départ avec le traditionnel passage au milieu de la foule dans le chenal des Sables-d'Olonne. Même si c'est la troisième fois qu'il vit ce moment, Arnaud vit un nouveau grand moment d'émotion, d'autant qu'il doit quitter son fils né quelques jours seulement avant le départ.

