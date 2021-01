Vendée Globe : le maire des Sables d'Olonne écrit à Emmanuel Macron pour avoir du public à l'arrivée

C'est un cri du cœur. Deux jours après l’officialisation du huis clos pour l'arrivée des premiers marins du Vendée Globe, prévue ce mercredi 27 janvier, le maire des Sables d'Olonne a écrit à Emmanuel Macron. Yannick Moreau demande au président de la République d'accepter la présence d'un public restreint à l'arrivée.

"Monsieur le Président, dans un contexte sanitaire très contraint et avec des règles de protection optimales que le maire des Sables est le premier à vouloir faire respecter, il doit y avoir un moyen équilibré d'assurer une présence humaine et chaleureuse sur le bord du chenal pour accueillir dignement les skippers du Vendée Globe", écrit Yannick Moreau dans un courrier, publié ce dimanche 23 janvier sur son compte Twitter.

"Il ne s'agit évidemment pas de faire venir des spectateurs de toute la France, ce serait un contre-sens épidémiologique, mais de permettre à quelques habitants du port des Sables, filtrés et entrant dans une jauge stricte et définie, d'accueillir comme il se doit les skippers du Vendée Globe, poursuit le maire. J'ai fait un certain nombre de propositions au préfet de la Vendée en ce sens. Elles n'ont pas été entendues mais il n'est pas encore trop tard pour apporter un peu d'humanité au retour des marins du Vendée Globe."