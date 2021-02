Vendée Globe : quand Maxime Sorel rencontre un (très) jeune fan grâce à France Bleu Mayenne

C'est une belle rencontre qui s'est déroulée ce lundi matin dans les locaux de France Bleu Mayenne. Invité de la radio, le skipper Maxime Sorel, arrivé 10e du Vendée Globe, a fait la connaissance de Léonard, 3 ans, un de ses plus grands fans.

Invité de la matinale de France Bleu Mayenne ce lundi, le skipper Maxime Sorel a raconté sa course bien sûr, mais il a aussi pu faire une belle rencontre. Celui qui est arrivé 10e du tour du monde à la voile a fait la connaissance de Léonard, 3 ans. Le petit garçon est venu avec sa maman pour offrir un joli cadeau au marin et lui poser toutes ses questions.

Très intimidé de rencontrer Maxime Sorel, Léonard est resté dans les bras de sa maman. C'est elle qui a expliqué à Maxime Sorel l'engouement du petit garçon pour le Vendée Globe, qu'il a suivi grâce aux vidéos postées par le marin tout au long de la course. "Léonard, il est très très fan de vous, il adore la mer et c'était l'occasion pour lui de voir comment se passe une course et il est très compétition", a expliqué sa maman.

Une peluche pour se rassurer

Par la voix de sa maman, Léonard a demandé à Maxime Sorel où était son bateau : "Il est encore aux Sables-d'Olonne jusqu'à la fin du mois, et il va rentrer après à Concarneau. Il va être revendu pour d'autres courses, et il refera sûrement dans quatre ans un tour du monde", a répondu le skipper.

Face au danger de la mer, Maxime Sorel avait-il emmené un doudou pour se rassurer ? "J'avais une peluche, un petit lion qui m'avait été donné par le refuge de l'Arche à Château-Gontier. Il a fait le tour du monde donc je vais leur ramener", a souligné le marin. Léonard était également curieux de savoir si Maxime Sorel avait rencontré d'autres animaux que des dauphins : "J'ai vu des albatros, des grands oiseaux immenses qui volent dans les mers du sud, plein de poissons volants, des tortues de mer mais je n'ai pas vu de baleine".

Léonard a réparé le bateau de Maxime Sorel

Mais le petit Mayennais n'est pas venu les mains vides. Il a apporté un beau dessin pour Maxime Sorel représentant son bateau. "Léonard est en petite section donc il a colorié pour vous, a expliqué sa maman. Et on vous donne le bateau réparé sur lequel on a mis quelques gommettes".

Maxime Sorel, Léonard et sa maman dans les locaux de France Bleu Mayenne. © Radio France - Valentin Plat