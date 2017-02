Vendée : Intervilles, mur d'escalade, des nouvelles attractions cet été à O'Gliss Parc et Indian Forest

Les deux parcs d'attractions de Moutiers-les-Mauxfaits dans le Sud Vendée vont accueillir de nouvelles attractions cet été. A Indian Forest "Duel Arena" est directement inspirée d'Intervilles et à O'Gliss un mur d'escalade de 9 mètres de haut va être installé. Objectif dépasser les 300 000 visiteurs

Le directeur des deux parcs d'attractions de Moutiers-les-Mauxfaits dans le sud Vendée "Indian Forest" et "O'Gliss" qui a ouvert l'an passé vient d'investir quatre millions d'euros pour proposer des nouvelles attractions. Le but dépasser les 300 000 visiteurs.

Intervilles à Moutiers-les-Maufaits!

La grande nouveauté c’est à Indian Forest. Les ouvriers sont en train de construire une arène de 350 places. ça s'appelle "Arena Park" . Le directeur Mickaël Thibaud s’est beaucoup inspiré d'Intervilles. Il y aura des tapis roulants, des structures gonflables et bien sûr les vachettes! Vingt-six vachettes sont arrivées des Landes. "On est aujourd'hui dans l'esprit du duel que ce soit en famille ou entre amis, et ça n'existe nul part en France, on voulait faire quelque chose d'unique en France".

26 vachettes sont arrivées depuis le début du mois © Radio France - Faouzi Tritah

L'autre nouveauté c'est un mur d'escalade 9 mètres à O'Gliss l'autre parc d'attractions de Mickaël Thibaud. C'est un mur où vous pourrez faire de l’escalade mais à l'horizontal! Ce mur sera intégré à un nouvel univers "l’Île d'O'Cayo" où vous pourrez profiter d'une plage autour d'un lagon. Des spas et un DJ accompagneront vos après-midi.

Un service de navette à 40 kilomètres à la ronde

L'an passé avec le succès du nouveau parc O'Gliss, les alentours ont connu beaucoup de bouchons. Pour fluidifier le trafic et accueillir au mieux les visiteurs, un service de transport gratuit va desservir les campings de la côte de La Tranche sur Mer jusqu'aux Sables d'Olonne durant les deux mois d'ouverture. "On est dans une logique de service et c'est unique en France" nous a confié Mickaël Thibaud le directeur.

Les deux parcs recrutent 320 saisonniers

Indian Forest et O'Gliss Park vont recruter 320 saisonniers pour les deux mois d'été. Des agents d'accueil, des cuisiniers, des placiers. Pour postuler à Indian Forest c'est par ici. Et pour postuler à O'Gliss Parc, c'est par là. Tous les recrutements et les entretiens seront mercredi 1er mars à la salle des fêtes de Moutiers-les-Mauxfaits.