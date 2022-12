Vendée : la croissance démographique ralentit fortement

Entre 2009 et 2014, la Vendée gagnait chaque année plus de 7000 habitants. Le département était dans le top 10 des départements les plus dynamiques de France en terme de croissance démographique. Depuis, la population a continué de croître mais à un rythme beaucoup moins soutenu : 5000 habitants de plus par an entre 2014 et 2020. C'est le principal enseignement que l'on peut tirer de l'étude de l'Insee publiée ce jeudi et qui arrête les chiffres de la population française au 1er janvier 2020. A cette date, la Vendée compte 692.705 habitants. La croissance annuelle recule de 1,1 à 0,8% entre les deux vagues de recensement, c'est la plus forte baisse des Pays de la Loire mais cette croissance reste bien au-dessus de la moyenne nationale (0,3%).

Forte croissance sur le littoral

Les communes qui connaissent la plus forte augmentation de leur population se situent sur une large bande littorale entre La Barre-de-Monts et Jard-sur-Mer. L'agglomération des Sables d'Olonne a ainsi gagné 4800 habitants en six ans, c'est la plus forte croissance démographique de la Vendée. Le secteur de Challans et l'agglomération de La Roche-sur-Yon voient aussi leur population augmenter fortement. A l'inverse, dans le sud et l'est du département, cette croissance est beaucoup moins dynamique. Autour de la Châtaigneraie, de Pouzauges et du Marais poitevin, des communes parviennent à peine à stabiliser leur population. Fontenay-le-Comte a perdu près de 500 habitants entre 2014 et 2020.

La Vendée est le troisième département le plus peuplé des Pays de la Loire derrière le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique . La région comptait 3.832.120 habitants au 1er janvier 2020

Les 10 communes les plus peuplées de Vendée

La Roche-sur-Yon : 55.213 habitants

Les Sables d'Olonne : 46.941

Challans : 21.900

Montaigu-Vendée : 20.578

Les Herbiers : 16.266

Fontenay-le-Comte : 13.138

Saint-Hilaire-de-Riez : 12.137

Aizenay : 10.067

Luçon : 9541

Les Essarts-en-Bocage : 9300