Vendée : "la fuite" du chef Thierry Drapeau "est très simple, c'est un ras-le-bol total", défend son collègue

Paul* s'est occupé de la communication du restaurateur étoilé du domaine de La Chabotterie pendant près de deux ans. Ce dernier lui doit plus de 10.000 euros et ne l'a pas prévenu de son départ pour l'Asie. Il tente malgré tout d'expliquer son choix.

Partir pour vivre plus confortablement. Voilà le motif du départ pour l'Asie de Thierry Drapeau, le chef étoilé vendéen installé pendant seize ans au domaine de La Chabotterie à Saint-Sulpice-le-Verdon, d'après Paul*, qui était en charge pendant près de deux ans de sa communication. Le restaurateur a changé de continent pour rejoindre sa femme il y a quelques semaines, fermant son établissement sans prévenir personne, ni ses clients, qui avaient déjà réservé et payé, ni le département qui lui louait la salle.

"Les chefs étoilés ont une très grande valeur en Asie"

D'après Paul, "les chefs étoilés ont une très grande valeur en Asie". Dans un message Facebook posté par Thierry Drapeau pour expliquer son choix, il fait référence à deux établissements qui portent son nom au Cambodge et en Thaïlande. "Ils ne lui appartiennent pas, il donne juste son nom", explique son ancien collègue.

"En Asie, un chef étoilé peut toucher 2.000 dollars pour trois dîners (...) En France, vous avez une entreprise avec un hôtel un restaurant, vous êtes quasiment à un million 700 mille euros de chiffre d'affaires et, après les charges, vous avez à peine de quoi vous dégager le Smic", défend-il. Néanmoins, il reconnaît que Thierry Drapeau a la folie des grandeurs : il avait, raconte-t-il, dans son garage, une Maserati, une spider, une berline...

Le chargé de communication, qui réclame encore plus de 10.000 euros à Thierry Drapeau, dépeint le portrait d'un "grand cuisinier qui se sert des gens et qui ne les remercie pas forcément". D'après lui, ce "n'est pas un exceptionnel gestionnaire, ce chef avait un train de vie hors norme..." La perte de sa deuxième étoile l'an dernier, que Paul explique par les aller/retour incessants du chef entre l'Asie et la Vendée, a provoqué la chute de 25 à 30% du chiffre d'affaires du domaine de La Chabotterie.

Malgré ces explications, Paul ne comprend pas pourquoi Thierry Drapeau est parti si vite. "Son idée c'était de rapatrier le restaurant au sein de l'hôtel [qui porte le même nom] parce que l'hôtel lui appartenait, il avait le projet de faire un couloir de nage à l'extérieur, un espace piscine pour attirer de la clientèle et développer un nouveau business", indique-t-il. S'il est autant déçu, c'est parce que "Thierry devait rester en France jusqu'au mois de mai, jusqu'au mariage de sa fille, en plus le bail du restaurant de La Chabotterie s'arrêtait au mois de mai... Il s'était aussi engagé à réaliser l'intégralité des bons cadeaux qui avaient été pris à Noël".

* L'intervenant a voulu changer son prénom pour rester anonyme.