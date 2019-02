Vendée : jusqu'à la moitié de la ville de Challans privée d'internet après la tempête Gabriel

Challans, France

Jusqu'à la moitié des habitants de Challans ont été privés d'internet depuis deux jours, indique Orange ce vendredi 1er février, à cause d'une panne sur un câble de fibre optique alimentant la ville de 20 000 habitants. Le retour à la normale était prévu pour vendredi soir, en fonction de la bonne avancée des travaux.

"On est revenus à l'âge de pierre"

"On est revenus à l'âge du pierre, celui des modems 56k", rigole un chef d'entreprise challandais, tout de même assez remonté de ne pas avoir internet dans son entreprise : "Ca a été coupé, on s'est dit que c'était normal après la tempête, mais encore jeudi on n'avait pas du tout internet et c'est revenu depuis ce vendredi, mais seulement en débit extrêmement réduit", assure-t-il.

Retour à la normal prévu vendredi soir

Des clients de Free, SFR et Orange ont été touchés. Selon Orange, gestionnaire du câble en question, la panne est due à "des travaux consécutifs à la tempête Gabriel", sans donner davantage de précisions.