Vendée : le drive d'un supermarché fermé, il était infesté de rats

Un contrôle des services de l'État mené le mardi 4 juillet dans les réserves du drive d'un supermarché de Vendée a conduit à la fermeture d'urgence de l'établissement. C'est ce qu'indique ce jeudi soir la préfecture, elle considère que ces "manquements graves représentaient un danger immédiat pour la santé publique". La préfecture refuse cependant de préciser le nom et le lieu de l'établissement incriminé, elle affirme ne pas en avoir le droit.

Lors du contrôle, les inspecteurs ont constaté une "quantité massive d'excréments" de rats dans l'espace de stockage des denrées alimentaires. Ces dernières "étaient régulièrement consommées et souillées par les rongeurs", précise le communiqué. Les réserves du magasin et l'espace de vente du supermarché semblent toutefois avoir été épargnés par la présence de ces rats.

Un restaurant fermé

Deux semaines plus tôt, c'est un restaurant qui a fait l'objet d'une inspection. Là aussi, l'établissement (dont on ignore le nom et l'adresse) a été fermé sur le champ. Les denrées alimentaires étaient conservées sans protection et à des températures "nettement supérieures" aux limites, indique la préfecture. Le rapport fait état d'un "manque d'hygiène important" et d'un "désordre général".

Durant l'été 2022, la préfecture de Vendée indique avoir mené plus de 300 contrôles, procédé à 139 avertissements et à deux fermetures.