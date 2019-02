Le film "Grâce à Dieu" sur la pédophilie dans l'Église bat des records d'entrées en Vendée

La Roche-sur-Yon, France

"On a fait 131 entrées sur la première séance de Grâce à Dieu mercredi. Un démarrage à 131 entrées, on n'a jamais vu ça de mémoire de salarié du Concorde", s'exclame Antoine Heude, le directeur adjoint du Concorde, l'un des cinémas de La Roche-sur-Yon. Le film "Grâce à Dieu" de François Ozon remporte un succès fou auprès des yonnais. Le cinéma Renaissance de Fontenay-le-Comte enregistre lui aussi un très bon début pour le film.

Quasiment 600 entrées sur la première journée d'exploitation d'un film, moi je n'ai jamais vu ça.

Le long-métrage raconte la naissance de l'association de victimes "La Parole Libérée", fondée à Lyon en 2015 par d'anciens scouts accusant d'agressions sexuelles le père Bernard Preynat.

Le cinéma Le Concorde parmi le top 10 français en nombre d'entrées

Le Concorde a même été classé parmi les 10 cinémas en France qui ont fait le plus d'entrées sur le film. "Le jour de la sortie, quand on a appelé le distributeur pour lui donner les tendances, on a appris qu'on était devant les salles de Bordeaux ou de Rennes, c'est un record", explique Antoine Heude. En l'occurence, neuvième, derrière des cinémas parisiens et lyonnais et un cinéma rennais.

Le cinéma a organisé un débat après la projection du soir, en présence de Jean-Pierre Sautreau, l'auteur d'un livre-témoignage dans lequel il raconte les abus sexuels de prêtres au petit séminaire de Chavagnes-en-Paillers en Vendée, dans les années 1950 à 1970.