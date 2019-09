Vendée : le maire de Vairé ne se représente pas, "on ne gère plus que des emmerdes"

Vendée, France

Alain Taupin en a marre, et il le dit. Le maire de Vairé, 1600 habitants, près des Sables-d'Olonne, en a marre des dotations qui baissent. Des réunions de communauté de commune, qui ont lieu tous les jours ou presque, et où on parle rarement de la sienne, de commune, la plus petite de l'intercommunalité. Et marre, oui, de "l'individualisme" de ses administrés.

Marre des gens ? Oui, j'ose le dire. On accueille des gens de la ville qui veulent le même confort à la campagne. Ils n'acceptent pas les glands des chênes sur leur pelouse !

"On ne gère plus que des emmerdes", affirme le maire. "L'Etat baisse ses dotations, on a les salaires, les écoles qui coûtent cher, l'Ehpad sur la commune, on n'arrive presque plus à entretenir nos voiries !", explique Alain Taupin : "On a encore des idées, moi j'en ai plein, mais on n'a plus l'argent pour le faire. Le pôle commercial, le dojo, on ne pourrait plus le faire aujourd'hui. Eh ben voilà, qu'ils se débrouillent".

Le chien, la cloture, les glands

Le maire de 59 ans a arrêté de travailler à côté, un emploi de cadre dans l'édition qui l'emmenait à Paris une partie de la semaine. Impossible à gérer avec les réunions, et la charge de la fonction de maire. Pourtant, il ne se paie que 1000€ par mois, "et encore l'opposition a hurlé quand on l'a voté, parce que c'était 100€ de plus que l'ancien maire".

Il y a un rejet des politiques qui s'étend jusqu'à nous, les maires de petits villages. Certains nous accusent de s'octroyer des privilèges ! Alors que c'est franchement le contraire

Surtout, le maire a l'impression d'un irrespect grandissant de la fonction de maire : "Avant, les gens étaient pareil, mais il y avait du respect. Quand je vais dire à un jeune qui fait de la mobylette toute la journée dans le parc où les anciens de l'Ehpad vont se promener en déambulateur, il m'insulte ! Ils n'ont pas peur ! Donc voilà, ras-le-bol". Et le maire le dit, il attend mars 2020 avec un peu d'impatience : "Je ne suis pas triste. Je suis pressé."