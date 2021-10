Vendée : le préfet interdit les rave-parties pour le week-end

Le préfet de Vendée a signé jeudi un arrêté pour interdire les rassemblements festifs musicaux entre le vendredi 8 et le lundi 11 octobre. Dans cette formulation administrative il faut lire tout simplement que les manifestations de type teknival, rave-party ou free-party sont interdites dans tout le département. Par ailleurs, les véhicules qui transportent du matériel de sonorisation n'ont pas le droit de circuler pendant trois jours en Vendée.

Le week-end des 2 et 3 octobre, les pouvoirs publics ont dû gérer la tenue d'une rave-party non déclarée. Elle a eu lieu sur le site d'une ancienne fonderie au Poiré-sur-Vie et a rassemblé plus de 1500 personnes.