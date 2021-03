Vendée : les campings recrutent leurs saisonniers malgré l'incertitude liée au coronavirus

À quoi ressembleront les prochaines semaines ? La situation sanitaire sera-t-elle favorable cet été ? Bien malin celui qui peut répondre à ces questions. Et pourtant, dans les campings, il n'y a pas le choix : il faut préparer la saison touristique, aussi incertaine soit-elle. "On est optimistes et réalistes à la fois, explique sur France Bleu Loire Océan Franck Chadeau, président de la Fédération vendéenne de l'hôtellerie de plein air. La saison approche et on se doit le la préparer comme d'habitude, même si l'avenir est encore incertain. Nous devons être prêts, tous les services sont là. Il faut nettoyer les mobil-homes et les piscines extérieurs."

Tout le monde veut partir en vacances

Selon Franck Chadeau, les réservations ont déjà débuté pour cet été : "On sent un frémissement pour la saison d'été, qui nous fait penser que les demandes sont là, et on risque d'avoir une vague de réservations quand l'horizon sanitaire s'éclaircira. On s'attend à un gros lot de réservations de dernière minute cette année". Pour rassurer cette clientèle, qui se lance malgré l'incertitude, les campings mettent en place des conditions d'annulations assez souples.

La tente boudée au profit du mobil-home

Avec la crise sanitaire, la demande des clients évolue. Ils sont plus friands des hébergements plus isolés. "On sent que les réservations de mobil-homes font davantage l'unanimité, ajoute Franck Chadeau. Car il y a des sanitaires individuels et pas collectifs comme au camping traditionnel". Le Covid, c'est aussi une "carte à jouer" pour les campings selon le président de la Fédération vendéenne de l'hôtellerie de plein air. "Le grand air, l'espace et le plein air c'est tout ce que le camping à offrir", conclu-t-il.