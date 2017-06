Vendée : les cyclistes inquiets pour leur sécurité sur la route

Les cyclistes vont manifester samedi à Paris pour dénoncer le nombre grandissant d'accidents dont ils sont victimes. De grands noms du cyclisme, comme Christopher Froome, ont poussé récemment des coups de gueule sur les réseaux sociaux. En Vendée aussi, les coureurs se font peur sur la route.

Entre les automobilistes impatients qui klaxonnent, ceux qui roulent trop vite et les piétons qui campent au milieu de la route, les cyclistes doivent être aux aguets lors des entraînements. A La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme, club qui compte 250 licenciés, les coureurs ont tous des anecdotes à raconter.

Alexandre Génaudeau, vingt ans dont treize passés sur un vélo, s'agace surtout des voitures qui le frôlent sur la route. "J'ai même vu une auto-école qui m'a dépassé en coupant la ligne blanche, raconte le jeune homme. Et la voiture m'a serré sur le bas-côté, j'ai dû rouler sur l'herbe".

Je me suis fait percuter deux fois par des voitures, notamment sur une route, en plein jour, en ligne droite, avec mon gilet jaune... Même en faisant attention, on peut avoir un accident." - Alexandre Génaudeau, cycliste depuis treize ans

Les routes les plus dangereuses pour les vélos sont les nationales. Les voitures ne freinent pas pour dépasser les cyclistes. "Même moi quand je suis au volant, j'ai envie que ce soit fluide, ça m'embête de freiner pour réaccélérer, souligne Simon Chasseloup, éducateur sportif à La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme. Mais les automobilistes ne se rendent pas compte du danger."

Quand les automobilistes passent trop près de nous, ce n'est pas par agressivité mais par inconscience." - Simon Chasseloup, cycliste et éducateur sportif

Davy Romian, également cycliste depuis plus de dix ans, remarque quand même que le comportement des automobilistes a changé ces dernières années. Ils sont plus agressifs. "Ils font des gestes, pas des beaux gestes, sourit le jeune homme de 23 ans. Et si on lève la main, ils ralentissent et veulent s'expliquer."

Respecter les distances de sécurité quand on dépasse

Alexandre Génaudeau rappelle que, pour dépasser un cycliste, il faut "1,50 mètre en campagne ou un mètre en ville". Le cycliste s'agace aussi des automobilistes qui ne se souviennent pas du code de la route. "On a le droit de rouler à deux, côte à côte, explique le coureur. Mais après faut pas jouer au plus con, donc quand on nous klaxonne, on essaie quand même de se rabattre."

Cyclistes et automobilistes ont des torts mais il faut apprendre à cohabiter ensemble" - Davy Romian, coureur de 23 ans

Les trois coureurs yonnais le reconnaissent, les torts sont partagés. "On n'est pas tout rose, admet Alexandre Génaudeau. Il y en a qui roulent au milieu de la route, qui grillent les stops." Pour trouver des solutions, certains parlent d'augmenter les amendes pour les chauffeurs imprudents. D'autres comme Simon Chasseloup, souhaiterait que l'on parle davantage de ce sujet dès l'auto-école.

Une pétition, adressée à la ministre des sports, et intitulée "Protéger les usagers vulnérables de la route", a déjà recueilli près de 11 000 signatures. Laura Flesssel dit être sensible à ces remarques. Elle va bientôt "formuler des propositions pour que le cyclisme reste un plaisir, pas un danger".

Je veux dire aux amoureux du cyclisme combien je suis sensible aux difficultés exprimées via leur pétition. C'est une alerte nécessaire 1/2 — Laura Flessel (@FlesselLaura) June 13, 2017

Je prends ce problème à bras le corps & je leur formulerai bientôt des propositions pour que le cyclisme reste un plaisir, pas un danger 2/2 — Laura Flessel (@FlesselLaura) June 13, 2017

La manifestation à Paris samedi débute à 10h place de la Bastille. Elle est organisée par l'association "mon vélo est une vie". Les cyclistes présents rendront hommage aux victimes de la route.