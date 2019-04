Vendée : les dons au point mort pour rénover l'église Saint-Louis à La Roche-sur-Yon

C'est une énigme pour la mairie comme pour l'association des amis de l'église Saint-Louis, située place Napoléon à La Roche-sur-Yon. En six mois, l'appel au don lancé par la fondation du patrimoine pour sa rénovation n'a rassemblé qu'un peu plus de 1000€.

La Roche-sur-Yon, France

"Est-ce que je vais donner pour l'église ? C'est pas sûr. Je prie, ça, oui", glisse une fidèle à la sortie de la messe, ce mercredi 17 avril, devant l'église Saint-Louis. L'édifice qui trône sur la place Napoléon, à La Roche-sur-Yon, est le monument le plus visité de la ville, avec 80.000 passages chaque année. L'église Saint-Louis fait l'objet d'un grand plan de rénovation jusqu'en 2030, pour un coût de 6,5 millions d'euros, financé par la ville, propriétaire et maître d'oeuvre, et la fondation du patrimoine, qui a lancé un appel au don des particuliers. Six mois après, celui-ci n'a récolté qu'un peu plus de 1.000 euros.

Ma collègue m'a dit, mais tu te rends compte : le Puy du Fou donne 300.000 euros pour Notre-Dame de Paris ! Mais c'est à nous qu'ils pourraient donner !"

- Maryse, paroissienne

Seulement 1.000 euros récolté en 6 mois

Parmi les paroissiens, l'élan de générosité envers la cathédrale de Notre-Dame de Paris en a interpellé certains. "C'est vrai que certains se posent des questions", confie Maryse, en entendant que plusieurs communes vendéennes, le conseil départemental, et même le Puy du Fou sont prêts à aider financièrement la reconstruction de la cathédrale parisienne. "Pourtant, ici, il y a du plâtre qui tombe des plafonds, retenu par des filets. L'eau s'infiltre dans la toiture. Et on y regarde à deux fois dans l'escalier pour grimper à l'orgue", assure un autre paroissien.

Il faut dire à ceux qui veulent faire un don à Notre-Dame de Paris de voir aussi la misère à notre porte. Nous aussi, il faut le dire, nous avons besoin de sous"

- Un prêtre de la paroisse

Il faut dire que Saint-Louis fait figure d'exception. D'autres églises de Vendée ont financé, au moins pour partie, leur rénovation grâce aux dons des particuliers. Pas celle du centre de La Roche-sur-Yon. Pourtant, "il y a 900 personnes à la messe tous les dimanche", confie un prêtre de la paroisse.

Le don des particuliers ne suffit pas

"Les dons des particuliers sont extraordinaires. C'est dans l'évangile, la veuve qui donne son nécessaire donne plus que le riche qui donne son superflu. Mais il faut reconnaître que si on ne devait compter que sur les particuliers, on n'atteindrait jamais de grosses sommes", avance comme explication Jérôme Soibinet, le président de l'association des amis de l'église Saint-Gilles.

Il faut solliciter des gros donateurs, des fortunes locales ou des entreprises. Notre-Dame n'a pas besoin de les solliciter, pour Saint-Louis, il faut qu'on aille les chercher"

- Jérôme Soibinet, président des amis de l'église Saint-Louis

Même si les dons des particuliers ne sont qu'un appui financier pour le projet, ils sont importants, la ville et la DRAC [direction des affaires culturelles de l'Etat] ne pouvant financer l'ensemble du projet. La première tranche de travaux, jusqu'en 2021, coûte à elle seule un million et demi d'euros.

Pour faire un don en soutien à la restauration de l'église Saint-Louis, rendez-vous sur le site de la Fondation du patrimoine ou par chèque.