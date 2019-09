Vendée : les vendanges commencent après des pertes "exceptionnelles" à cause du gel du printemps

Le vignoble Mourat, le plus gros viticulteur de Vendée, a commencé les vendanges cette semaine. Il s'attend à 50% de perte sur les 165 hectares de vignoble à cause du gel du printemps. Mais le millésime sera de qualité, grâce... à la sécheresse.

Mareuil sur Lay, Mareuil-sur-Lay-Dissais, France

"C'est exceptionnel, c'est la première année que les patrons connaissent un tel gel, depuis les années 70 !", s'exclame Aurélien Bourdin, chef des cultures du vignoble Mourat, à Mareuil-sur-Lay en Vendée. Il veille sur les 165 hectares de vignes de l'entreprise, le plus gros viticulteur du département, et de loin. Et depuis lundi, avec les employés du vignoble, il a commencé les vendanges.

Le gel nous a fait perdre à peu près 50% de la récolte, et la sécheresse encore 10 à 15%"

Tous les fiefs vendéens ont été touchés par le gel du printemps 2019. Le dernier grand gel date de 1991. Et la Vendée ne compte aujourd'hui que 500 hectares de vigne, dispersées autour de cinq communes, Vix, Brem, Chantonnay, Mareuil et Pissotte. Ce qu'on appelle les "fiefs vendéens", appellation d'origine contrôlée depuis 2011.

La position, sur les caisse où on dépose le raisin, s'appelle "le motard". © Radio France - Marc Bertrand

"Il n'y a pas une année qui se ressemble"

Les vignes ont moins de raisins que d'habitude, à cause des gelées du printemps. Le raisin est aussi plus petit : "Il est moins gorgé d'eau, à cause de la sécheresse de cet été", remarque Daniel Foucat, le dos penché sur un palissage de vigne. "Mais ça fait qu'ils sont plus riches en pulpe et en sucre, ça veut dire qu'il sera meilleur", assure-t-il. "

On aura un très bon millésime 2019, mais on aura moins de volume. On se console sur la qualité"

Thierry Libessart, le responsable commercial des vignobles Mourat, va devoir s'adapter : "L'année 2018 a été très bonne, en quantités comme en qualité. On va sans doute freiner un peu la commercialisation du 2018 pour pouvoir en vendre plus longtemps, pour compenser le fait qu'on aura moins de 2019. Et on pourrait vendre en avance une cuvée du millésime 2020 pour faire rentrer de la trésorerie plus rapidement".