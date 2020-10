Vendée : masque obligatoire partout sur le littoral

A partir du samedi 17 octobre, le port du masque est rendu obligatoire dans un total 31 communes de Vendée. Certaines appliquaient déjà cette mesure depuis plusieurs jours (La Roche-sur-Yon, Aizenay, Les Sables d'Olonne, Les Herbiers, Saint-Fulgent, Mortagne-sur-Sèvre), le préfet l'a élargie à l'ensemble des communes du littoral ainsi que dans des villes du sud du département.

Le masque devient ainsi obligatoire à Luçon et à Fontenay-le-Comte où le taux d'incidence de la covid-19 se situe autour de 130 pour 100 000 habitants (la moyenne départementale est de 77). Il faudra aussi le porter plus au nord à La Boupère, à Chanverrie et aux Essarts.

Forte affluence pour les vacances

Jusqu'au 2 novembre, il faudra porter le masque à l'Aiguillon-sur-Mer, Barbâtre, La Barre-de-Monts, Beauvoir-sur-Mer, Brétignolles-sur-Mer, l'Epine, La Faute-sur-Mer, La Guérinière, l'Ile d'Yeu, Jard-sur-Mer, Longeville-sur-Mer, Noirmoutier-en-l'Ile, Notre-Dame-de-Monts, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Jean-de-Monts, Saint-Vincent-sur-Jard, Talmont-Saint-Hilaire et La Tranche-sur-Mer. Aux Sables d'Olonne cette obligation court jusqu'au 12 novembre.

La généralisation du port du masque concerne désormais 250 000 habitants de la Vendée, soit plus du tiers de la population. Cette mesure intervient alors que débutent les congés scolaires de la Toussaint et qu'une forte affluence de population est attendue dans ce secteur.