Vendée : pas de vente d'alcool à emporter le soir du Nouvel An

La préfecture de Vendée prend ses précautions. Face à la recrudescence de l'épidémie, et pour limiter au maximum les rassemblements festifs le soir du Nouvel An, la vente et la livraison d'alcool sera interdite à partir de 19h le vendredi 31 décembre au soir, et cela partout dans le département. L'interdiction porte jusqu'à 8h le lendemain, soit le 1er janvier 2022.

Pas d'alcool sur l'espace public

Il sera par ailleurs interdit de boire de l'alcool sur l'espace public, excepté dans les bars et les restaurants. Autre préconisation, le préfet de Vendée appelle à reporter ou annuler les rassemblements intérieurs (salle des fêtes, salles communales, etc.) et extérieurs (concerts, feux d’artifice) pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19.

En Vendée, au 21 décembre 2021, le taux d'incidence s'élève à 319,4 cas pour 100 000 habitants et le taux de positivité à 5,6%. Des indicateurs qui pourraient repartir à la hausse avec l'arrivée progressive du variant Omicron sur le territoire français.