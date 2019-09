Vendée : trois SDF condamnés pour avoir squatté des résidences secondaires en bord de mer pendant l'hiver

Saint-Gilles-Croix-de-Vie, France

Trois jeunes sans-abri ont été condamnés jeudi 5 septembre par le tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne en Vendée, pour avoir squatté et dégradé les maisons d'une résidence privée en bord de mer, au mois de janvier dernier, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Une trentaine de villas "visitées" par les squatteurs

Les prévenus se sont installés pendant presque une semaine dans une des villas de la résidence des Océanides, 90 logements, murets blancs, volets bleus, avec vue sur la mer au pied de la plage de Saint-Gilles. L'hiver le lotissement est presque entièrement vide. Les trois hommes en ont profité.

Ils crochètent la serrure, remettent l'électricité. Ils visitent aussi les autres maisons, une "trentaine" en tout, selon le président à l'audience, pour y voler des bouteilles d'alcool, et de la nourriture restée dans les placards. Ils font leur lessive, avec la machine à laver. Et ils invitent leurs amis. "On les connaît", dit le président, "ce sont les SDF qui font la manche devant le Super U de Saint-Gilles".

"On avait froid"

"On avait froid", se défend un prévenu. Jusque-là il logeait dans un des camping de la station balnéaire. Mais il ferme avec la fin de la saison. "Et on a fait le ménage", a expliqué un autre devant les enquêteurs. "Vous avez quand même réussi à casser un canapé", lors d'une bagarre, répond le président : "Et quand ça a été trop le bazar au n°68, vous êtes allés au n°67 !"

C'est une voisine, de passage dans sa propre maison, qui a fini par les surprendre et prévenir les propriétaires, en voyant de la lumière à la fenêtre. Ils ont prévenu les gendarmes. Le tribunal a condamné les prévenus à huit et neuf de prison ferme, une peine déjà en grande partie purgée puisqu'ils sont en détention depuis leur arrestation au mois de janvier. Le troisième prévenu écope de cinq mois avec sursis, il avait été laissé en liberté sous contrôle judiciaire avant l'audience.