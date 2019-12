Vendée : un maire ne trouve pas de successeur et invite les habitants à se présenter

Sérigné, France

Le maire de Sérigné, en Vendée, ne repart pas, et ne pensait pas finir son deuxième - et dernier mandat - avec autant de difficultés. Michel Tapon, 71 ans, aurait aimé passer la main en mars prochain, lors des élections municipales, mais personne, dans son équipe, ni même dans sa commune de 1.000 habitants, n’entend prendre sa place. Il a donc écrit à ses administrés pour les inviter à s’engager.

"Ils ont peur des responsabilités"

L’élu le sait : gérer une commune n’est pas chose facile. Il faut être disponible tout le temps, répondre au téléphone, même parfois pour "une simple flaque d’eau qui éclabousse une maison" au passage des voitures, raconte-t-il. C’est fatiguant, et c’est d’ailleurs pour ça qu’il veut rendre la main, après deux mandats de maire qu'il a commencé dès le début de sa retraite. "J’aimerais passer plus de temps avec mes petits-enfants, lire, peindre", rêve Michel Tapon. Mais pour ça, il faut trouver son successeur, car il est hors de question, pour lui, "de donner les clés de la ville au préfet" qui pourrait "former une commune nouvelle".

D'où cette lettre envoyée fin octobre dernier à ses administrés. Il y écrit : "Je vous sollicite pour que vous candidatiez pour former à votre tour un conseil municipal qui mettra toutes ses idées et sa détermination au service de la population". Il propose même "d'échanger" avec chacun "sur cette charge combien enthousiasmante et prenante, offrant de belles satisfactions".