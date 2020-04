La Roche-sur-Yob : la collecte gratuite d'objets encombrants victime de son succès

Pour éviter une multiplication des dépôts sauvages, la commune de la Roche-sur-Yon, en Vendée, a décidé d'organiser une collecte gratuite d'objets encombrants cette semaine. Mais le succès est tel que l'inscription en ligne n'est plus possible ce mardi, tous les créneaux ayant été remplis.

Si trois déchetteries de La Roche-sur-Yon, en Vendée, ont rouvert la semaine dernière pour permettre aux habitants d'y déposer des déchets verts qui s'entassaient sur leur terrasse ou leur jardin, les gros encombrants ne sont toujours pas acceptés. Pour éviter une multiplication des dépôts sauvages et permettre aux Yonnais de libérer un peu d'espace à leur domicile, la commune a décidé d'organiser une collecte gratuite de ces déchets volumineux, ce mercredi et jeudi.

Pour en bénéficier, il fallait s'inscrire sur le site internet de la commune via un formulaire. Mais le succès a été tel ce mardi que les inscriptions n'ont été possibles à peine quelques heures, tous les créneaux ayant été remplis. Sur son site internet, la Ville indique que "les services techniques étudient la possibilité de réitérer cette opération ultérieurement".

Les professionnels non concernés par cette collecte gratuite

Les services techniques de la ville ramasseront en priorité le mobilier (meubles, tables, chaises, lits, matelas, etc.) et le gros électroménager (réfrigérateur, lave-linge, télévision, etc.) dont les particuliers souhaitent se débarrasser, les professionnels n'étant pas concernés par cette collecte gratuite. En revanche, inutile de déposer du papier, du carton, des pièces automobiles ou encore de la ferraille et des gravats devant son domicile, ils ne seront pas collectés, indique la municipalité dans un communiqué.