Vendée : une maman Yonnaise lance un appel sur les réseaux sociaux pour retrouver la poussette volée de sa fille

La Roche-sur-Yon, France

Une jeune maman lance un appel sur les réseaux sociaux pour retrouver sa poussette, volée dans le coffre de sa voiture et d'une valeur de plus de 400 euros. Aurélie Métois, qui habite à la Roche-sur-Yon, élève seule sa petite fille de deux ans, Louise. En congé parental depuis sa naissance, elle est dans une situation financière tendue, vivant des APL et de ses petites économies. Elle n'a pas les moyens de racheter une poussette pour promener sa fille.

Ma fille adorait cette poussette, elle adore faire des balades et se promener, aujourd'hui je ne peux plus le faire

Aurélie Métois

De plus, l'équipement a une valeur sentimentale pour Aurélie : "Cette poussette m'a été offerte par une des grand-mères de Louise, j'y suis très attachée".

Une vague de soutien

Aurélie n'a pas encore déposé plainte, mais a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour tenter de retrouver sa poussette. "Je me suis dit que ça pourrait me servir, si quelqu'un avait vu ma poussette se promener en ville... Je sais que mes amis sont assez réactifs sur les réseaux donc j'ai pensé que ça marcherait", explique-t-elle. Mais la jeune maman n'avait pas prévu l'engouement que son message allait susciter.

Une vague de soutien et de solidarité est née de cet appel : "Il y a eu 118 commentaires, plus de 269 partages, j'ai vu tous les messages d'un coup et même des gens que je ne connais pas m'ont proposé des prêts ou des dons de poussettes...", s'émeut Aurélie, très touchée par la solidarité des Yonnais. Une cagnotte Leetchi a même été lancée par un anonyme : "Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a été touché par les divers partages mais je le remercie de tout mon cœur", explique la jeune maman.

Cette solidarité est vraiment belle, ça fait vraiment très chaud au cœur, je ne m'attendais pas du tout à ça, mon message c'était plutôt pour avoir des informations sur ma poussette, ça a pris une proportion de chaîne de solidarité très touchante et très émouvante

Aurélie Métois

Pour l'instant 120 euros ont été récoltés, il reste encore 13 jours pour participer.

"On ne touche pas aux enfants"

Aurélie est écœurée du comportement des voleurs et compte bien leur faire passer un message : "Voler des équipements comme ça à des gens qui peuvent parfois être en difficulté financière, c'est petit, c'est bas. Ces équipements coûtent cher, sont nécessaires aux enfants et finalement ce ne sont pas les parents qu'ils pénalisent mais surtout les enfants", souligne-t-elle. "On ne touche pas aux enfants", affirme-t-elle. Pour elle, il ne faut pas que les personnes qui lui ont volé sa poussette "oublient qu'elles ont été des enfants". "Et je ne pense pas que leurs parents aimeraient savoir que leurs enfants font ce genre de délits", ajoute-t-elle.