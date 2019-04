Une panne de l'opérateur Orange a empêché certains appels au SAMU en Loire-Atlantique et en Vendée

Une panne nationale de l'opérateur Orange a empêché certains appels au 15 de parvenir au SAMU, ce mardi matin. Le SAMU conseille dans ce cas de composer le 18 ou le 112 qui peut prendre les appels d'urgence et recontacter ensuite le SAMU.

Vendée, France

Une panne nationale chez l'opérateur Orange a "empêché certains appels émis vers le 15 d'aboutir" et de parvenir aux opérateurs des urgences ce mardi, depuis 11 heures du matin et jusqu'en début d'après-midi, a indiqué le SAMU sur son compte Twitter. "En cas d'échec pour nous joindre et jusqu'à rétablissement de la situation, contactez le 18 ou 112", a alors indiqué le SAMU 85.