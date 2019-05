Vendre du muguet le 1er mai, est-ce vraiment légal ?

Région Bretagne, France

Les particuliers peuvent vendre du muguet le 1er mai, mais "c'est une tolérance" rappelle Laure Marchand, fonctionnaire à la ville de Brest. "En dehors de cette date, on considère qu'il s'agit de vente à la sauvette".

Il y a des règles très précises, concernant cette tolérance. Le ministère de l'Intérieur rappelle qu'on ne peut vendre que du "muguet sauvage cueilli dans les bois, sans emballage, non accompagné d'autres fleurs", et "en petite quantité".

Pas question non plus de faire concurrence aux fleuristes qui comptent sur cette journée pour faire un bon chiffre d'affaires. Il faut "respecter une distance de 50 mètres d'un commerce de fleurs", rappelle Laure Marchand à Brest. Ce qui n'est pas autorisé non plus : "utiliser un véhicule ou une installation comme un table" ou des tréteaux.

"La police peut éventuellement faire des contrôles" précise la mairie de Brest.