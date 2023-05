Vendre une ferme plus d'un million d'euros à Saint-Esteben, de la "spéculation immobilière" pour les opposants

L'ancienne ferme totalement rénovée est nichée entre de grands arbres au milieu de terres verdoyantes inconnues de la sécheresse. Les montages protègent les petits troupeaux de vaches et les chevaux du domaine. C'est là, à quelques kilomètres du bourg de Saint-Esteben près d'Hasparren, qu'une centaine de personnes étaient mobilisées ce jeudi 18 mai au matin, devant une habitation mise en vente au prix d'un million 270 000 euros. Les opposants dénoncent une spéculation immobilière qui participe à la hausse des prix au Pays basque et de facto aux difficultés à se loger.

"Les jeunes actifs d'ici ne peuvent pas acheter des biens à ces prix-là."

Rassemblement sous le soleil © Radio France - Paul Nicolaï

Bernadette Jaurena, de l'association Lurra eta Etxebizitza explique :" C'est bien trop pour la région. Les jeunes actifs d'ici ne peuvent pas acheter des biens à ces prix-là. Il ne faut pas oublier que ce sont les terres agricoles qui nourrissent les gens ici et qu'il faut quand même préserver ces terres nourricières. Tout est une question de bon sens. En fait, c'est la conscience de chacun. On ne peut pas rester inactif avec ce qui se passe".

Pas question pour la propriétaire de renoncer à la vente

La propriétaire des lieux souligne qu'elle a "beaucoup investi dans ce qui était au départ une ruine". Elle annonce avoir fait pour 400.000€ de travaux, en faisant travailler des artisans locaux dans cette bâtisse de 380m² habitables et 600m² possibles. Les voisins expliquent avoir "d'excellentes relations" avec cette femme qui possède un domaine qui a changé six fois de main. Avec le produit de la vente, qu'elle ne veut pas remettre en cause, elle veut monter un établissement équestre. Mais "pas au Pays basque" où elle vit pourtant depuis 11 ans.