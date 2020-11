Vendredi 13, un jour de malheur ou porte-bonheur ?

Selon les croyances, le vendredi 13 est soit un jour de chance, soit un jour de malheur.

13 à table la veille du vendredi de la crucifixion de Jésus

La phobie du vendredi 13 s’appelle la paraskevidékatriaphobie. Cette superstition remonte à la crucifixion du Christ un vendredi, précédé la veille, du repas sacré de la Cène réunissant 13 personnes à table. Jésus étaient entouré des douze apôtres dont Judas qui l’a trahi. Mais c’est la même Cène qui justifie l’effet porte bonheur du vendredi 13. Les chrétiens croient en Jésus le sauveur qui rachète les péchés en mourant sur la Croix.

13 millions au loto le vendredi 13

Pour un français sur trois, le vendredi 13 signifie chance aux jeux d’argent selon La française des jeux qui enregistre en moyenne entre deux et trois millions de joueurs lors d’un tirage normal et cinq millions de tickets pour la cagnotte du vendredi 13. Ce tirage supplémentaire a été instauré depuis bientôt 30 ans le 13 septembre 1991. Et depuis 2010 le montant minimum du jackpot est de 13 millions d'euros et 50 codes gagnants à 20 000 € pour un ticket vendu 3 €.

Trois vendredi 13 maximum dans l’année

Il ne peut y avoir que trois vendredi 13 maximum par an mais toujours un chaque année au minimum. Le 13 du mois a plus de chance de tomber sur un vendredi que tous les autres jours. Le jeudi a moins de chance de tomber le 13 du mois. Les prochains sont prévus les vendredi 13 août 2021 et vendredi 13 mai 2022.

Croyances selon les faits historiques et la mythologie

Les attentats du vendredi 13 novembre 2015 à Paris font du vendredi 13 un jour de malheur.

Aux États-Unis et en Angleterre, le vendredi est le jour des pendus, c'est-à-dire des exécutions publiques, tandis qu'au moyen-âge, le vendredi était la nuit des sorcières et l'arrestation des Templiers a lieu le vendredi 13 octobre 1307, une journée de malheur.

Chez les Romains aussi le vendredi était le jour de l’exécution des condamnés mais le 13 a aussi un signification maléfique. Il détruit l’équilibre du 12 considéré comme le nombre parfait des 12 dieux olympiens, 12 travaux d’Hercule, 12 constellations, 12 signes du zodiaque, 12 heures par jour et par nuit, 12 lunes dans l’année.

Le vendredi 13 porte malheur aussi dans les pays scandinaves à cause de la mythologie nordique. Odin le dieu des guerriers invite onze amis sauf Loki. Le dieu du mal vexé vient malgré tout à la fête. Une bagarre éclate. Le dieu du bien reçoit une fléchette empoisonnée. Depuis cette tablée de 13, le chiffre porte malheur.

En Espagne, Grèce et dans les pays d’Amérique latine, le jour le plus redouté est le mardi. Ce deuxième jour de la semaine évoque Mars Dieu de la guerre, signe de destruction et violence.

En Italie c’est le 17 qui porte malheur à cause de l’anagramme du chiffre romain XVII qui est VIXI signifiant en latin "j’ai vécu" donc la mort.

En Asie, on redoute surtout le 4 qui se prononce "shi" comme le mot "mort" en mandarin, cantonnais et japonais. A l’inverse le 13 porte bonheur en Chine.