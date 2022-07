Vendrennes : pour faire des économies sur les vacances, des automobilistes boudent l'autoroute

L'inflation galope et les prix à la pompe s'envolent ! En ce week-end de départs en vacances, Bison futé voit rouge dans le sens des retours, orange dans le sens des départs. Et pour faire des économies, vous êtes nombreux à préférer prendre les routes nationales et départementales plutôt que les autoroutes. A Vendrennes, en Vendée, beaucoup d'automobilistes préfèrent emprunter la D160 plutôt que l'A87 pour se rendre sur la côte.

En moyenne 80 euros de plus à la pompe pour le même trajet

Sur la départementale 160, sur la route de l'Océan, à Vendrennes, c'est l'heure de la pause pique-nique ce samedi 16 juillet pour de nombreux vacanciers. Clovis, sa sœur Séverine et cinq de leurs enfants respectifs se rendent à la Tranche-sur-Mer pour deux semaines. "Là j'en ai pour plus de 200 euros aller-retour pour un trajet entre Saumur et mon lieu de vacances, explique-t-il. L'an dernier c'était 120 euros. Cela fait facilement 80 euros de plus."

Joël, originaire du Mans, n'est pas très optimiste sur l'évolution des prix à la pompe. Pour lui, même constat : les prix s'envolent. C'est la raison pour laquelle il emprunte la départementale plutôt que l'autoroute, pour réduire sa consommation d'essence. "Ca ne risque pas de s'arranger. Je n'ai jamais vu les prix du carburant rebaisser après leur augmentation. J'en ai pour plus de 70 euros pour aller à Aiguillon-sur-Mer, l'an dernier ça ne dépassait pas 45 euros quand je faisais le plein."

Des applis pour comparer les stations-services

Un peu plus loin, une caravane se gare. Elle affiche un drapeau noir, jaune et rouge. "On est belges", sourit Xavier. Avec sa femme Claire, il a trouvé une autre astuce pour faire des économies de carburant. "On s'est arrêtés en dehors de l'autoroute pour faire le plein tout à l'heure, confie Claire. On a des applications qui permettent de voir le prix au litre d'une station à l'autre. C'est mis à jour régulièrement et cela nous permet de faire des économies, parce que c'est vrai que cette année, le budget vacances sera plus serré."

Des applications comme Gasoil Now, Fuelio et Zagaz permettent de comparer les prix d'une station service à l'autre, qui sont souvent plus chers sur l'autoroute. Même si le prix du carburant peine à passer sous la barre symbolique des deux euros, en moyenne, plus de huit Français sur dix choisissent de prendre la voiture pour les vacances d'été.