Vendu à la Normandie aux enchères, l'État veut récupérer le testament de Charlotte Corday

L’État va-t-il récupérer le testament de Charlotte Corday ? Un testament dans lequel la Normande d'origine expliquait l'assassinat du révolutionnaire Jean-Paul Marat en 1793. Il a été acheté dimanche dernier aux enchères à Versailles, par la Région Normandie, le département du Calvados et la ville de Caen pour la somme de 215.000 euros, (270.900 euros avec les frais).

ⓘ Publicité

À lire aussi Le ministère exige le retrait de la vente aux enchères du testament politique de la normande Charlotte Corday

Ce texte pourrait finalement tomber entre les mains de l'État, qui estime "probable" de pouvoir récupérer ce testament politique. C'est ce qu'a indiqué le ministère de la Culture dans un communiqué.

Une archive publique "inaliénable et imprescriptible"

"Le testament politique de Charlotte Corday a été soustrait frauduleusement et doit revenir à l'État". Dans un communiqué, le ministère de la Culture s'explique. En effet, une analyse archivistique et historique a été menée sur ce testament. Elle a permis d’établir le caractère public de ce document. Un document qui prend donc le statut "d'archive publique", ce qui signifie qu'il ne peut pas être vendu.

À la veille de sa vente à Versailles, le ministère de la Culture a d'ailleurs signifié au commissaire-priseur son intention de l'intégrer aux Archives Nationales.

Les trois collectivités locales s'étonnent

L'État est tout de même prêt à faire des concessions, à en croire son communiqué : "Le ministère de la Culture salue, par ailleurs, la mobilisation des collectivités territoriales, qui ont été tenues informées de la procédure et ont souhaité malgré tout se porter acquéreurs au cas où l’État serait débouté de ses revendications. Dans l’hypothèse probable où la demande de l’État serait satisfaite, il va de soi que les Archives nationales étudierait avec bienveillance une demande de prêt ou de dépôt de cette pièce dans le cadre d’un projet culturel".

Ce qui ne devrait pas pour autant ravir les trois collectivités locales et ce qui ne manque pas d'étonner le président de la Région Normandie Hervé Morin.

"C'est assez surprenant. Le ministère ne s'est jamais intéressé à ces pièces. Elles allaient partir dans l'anonymat. Tout d'un coup, le ministère s'est réveillé, ça doit être la nôtre et donc, on la revendique. C'est curieux de se réveiller quand la Région Normandie, le Département du Calvados et la Ville de Caen s'intéressent au testament, pour dire que cette pièce est importante dans le patrimoine français" a indiqué dimanche 11 juin Hervé Morin à France Bleu Normandie.

Réunion ce vendredi

La réaction des trois collectivités locales ne devrait pas tarder puisque ce vendredi 16 juin, Hervé Morin, Président de la Région Normandie, Jean-Léonce Dupont, Président du Département du Calvados, Joël Bruneau, Maire de Caen tiendront une conférence de presse, concernant l’acquisition du testament politique de Charlotte Corday.