Venez donner votre sang à l'opéra de Dijon

À Dijon, ce mercredi 14 juin, si vous poussez la porte de l'opéra, on vous demandera quel est votre groupe sanguin. Question totalement inhabituelle sous les marbres de l'auditorium. Durant deux jours, c'est l'Etablissement Français du Sang qui accueille les visiteurs.

Après avoir organisé ces derniers mois des opérations de dons du sang au Musée de Beaux-Arts de Dijon, aux Hospices de Beaune, ou au Clos de Vougeot, le temple des vins de Bourgogne, place ce mercredi aux couloirs de l'opéra. Une fois de plus, cette collecte insolite attire les curieux : sur les 500 rendez vous possibles, 400 sont déjà réservés. Cela permet de trouver de nouveaux donneurs et donneuses.

Belle hauteur sous plafond ! © Radio France - Olivier Estran

"Habituellement, sur une collecte classique, on a 5 à 8% de nouveaux donneurs. Là sur un lieu insolite, on en a 5 fois plus. Et sur ces nouvelles têtes, six personnes sur dix deviennent des fidèles" se félicite Marion Leblond, la directrice de la communication de l'EFS à Dijon.

C'est le cas de Marion, 23 ans. La jeune femme a reçu un texto sur son téléphone pour l'inciter à franchir le pas, et elle vient donner son sang pour la première fois. "J'habite pas loin, alors je me dis que je n'aurais aucun mal rentrer chez moi" glisse la jeune femme. "Et puis évidemment, il y' a l'opéra, c'est un lieu impressionnant. J'espère pouvoir aller jeter un œil en coulisses ensuite. C'est une bonne idée d'utiliser de tels lieux pour attirer les gens, et je me promets de continuer à donner, et apporter moi aussi ma pierre à l'édifice."

On peut aller glisser un œil à la magnifique salle de concert © Radio France - Olivier Estran

"Ouf, ça ne fait même pas mal"

Etonnement, sourires, curiosité.. et un brin d'appréhension. On a suivi Carolana sur le fauteuil de prelevement. C'est la deuxieme fois que cette jeune femme vient donner son sang. Cette expérience reste très nouvelle pour elle, et elle nous raconte comment cela se déroule :

Pour ce mercredi, la collecte est organisée de 9h à 16h à l’Auditorium de l’Opéra de Dijon. On peut réserver sa place sur le site de l'Etablissement Français du Sang de Dijon, ou bien en se présentant spontanément à l'accueil de l'auditorium de Dijon. L****e mardi 20 juillet, l'EFS de Dijon délaissera la musique classique pour aller en boîte de nuit. Une collecte sera organisée de 16h à 20h au sein du Melkior, un établissement bien connu à proximité de la place de la République.