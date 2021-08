Venez faire de belles affaires à la grande vente Emmaüs ce samedi 7 août à Equeurdreville

Ca y est elle est de retour : la grande vente solidaire d'été d'Emmaüs à Equeurdreville a lieu ce samedi 7 août non stop de 9H à 17H30. Vous pourrez trouver de tout : des meubles, des bijoux, des livres, des vélos...De quoi satisfaire tout le monde et trouver de véritables petites merveilles.

C'est une bonne nouvelle pour la communauté Emmaüs d'Equeurdreville qui attendait cela depuis 2 ans puisque l'an dernier la traditionnelle vente annuelle n'avait pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire. Et cette vente c'est très important pour Emmaüs Cotentin. Ce sont des recettes indispensables au bon fonctionnement de la communauté qui compte 30 compagnons et de nombreux bénévoles comme le rappelle l'un des co-responsables Gérard Chémali : " la communauté vit de son travail et ne touche aucune subvention alors la crise sanitaire comme ailleurs a fait beaucoup de mal. On a été aidé par Emmaüs France et après on a travaillé de nouveau mais on n'a pas réussi à rattraper notre retard financier alors on compte beaucoup sur cette vente. "

Sophie et Michel préparent la grande vente de ce samedi 7 août © Radio France - Katia Lautrou

Une vente sous le signe des gestes barrières

Chaque fois la vente d'Emmaüs est une véritable caverne d'Ali Baba avec du mobilier neuf et ancien, des jouets, électroménager, livres bibelots...de quoi vous surprendre. Par ailleurs avec le covid, une jauge sera mise en place à l'entrée du bâtiment principal avec port du masque et gestes barrières à respecter et cette année la vente se déroulera dans plusieurs bâtiments et à l'extérieur pour mieux ventiler les flux .

Michel, bénévole, répare des montres qui seront mises en vente à partir de 10 euros © Radio France - Katia Lautrou