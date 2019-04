Venez poser vos questions à Fabienne Lewandowski, la patronne de la police dans le Loiret

Par Antoine Denéchère, France Bleu Orléans

France Bleu Orléans vous donne la parole ce vendredi 26 avril et vous propose de venir poser vos questions à Fabienne Lewandoswki sur la sécurité ou les relations entre police et citoyens. La directrice départementale de la sécurité publique sera l'invitée de "Petit-dej et grandes questions".