Venez vous faire photographier gratuitement à l'EFS d'Avignon

Pour inciter et fidéliser, l'Etablissement français du sang mise de plus en plus sur des initiatives originales. A Avignon cette semaine, c'est photographie : jusqu'au vendredi 28 février, vous pouvez vous faire tirer le portrait gratuitement par des photographes professionnels après un don. Cette opération séduction fonctionne pour la deuxième année consécutive.

Des photographes professionnels bénévoles

Cette année encore, des photographes de la région ont répondu présents pour la semaine de la photographie organisée par l'EFS d'Avignon. Ce mardi 25 février, c'est Grégory Verdier qui se prête à l'exercice : "Je trouve que c'est bien de donner quelque chose à des gens qui donnent en permanence gratuitement." Jusqu'à vendredi, les photographes se succéderont derrière les paravents installés près des tables de collation.

Séduits par l'initiative, les donneurs jouent le jeu

En région PACA, une poche sur trois est importée d'une autre région. Pour Nicolas Dehnig, le responsable des prélèvements de l'EFS d'Avignon, cette initiative originale permet de faire venir et de fidéliser des donneurs : "L'idée c'est de faire parler de nous mais en sortant du discours sur les stocks faibles et le manque de sang. C'est le cas, _on manque toujours de sang_, mais à travers des actions comme celles-là, on parle différemment du don du sang." D'autant plus que l'opération fonctionne. Selon Nicolas Dehnig, des donneurs ont pris rendez-vous cette semaine précisément pour se faire photographier : "Ce sont des gens qui ont connu l'action l'année dernière et qui veulent rejouer le jeu."

Une exposition et d'autres semaines thématiques prévues

Les donneurs qui se font photographier recevront dans un premier temps leurs photos par mail. Puis, ils seront conviés au printemps à une exposition organisée dans l'EFS d'Avignon, où seront réunies les photographies des donneurs et du personnel. Quand à ceux qui sont plutôt portés sur les massages et soins relaxants, rendez-vous la semaine prochaine pour la semaine du bien-être, toujours à l'EFS d'Avignon.

Pour vous rendre à l'EFS d'Avignon, c'est au 285 rue Raoul Folereau, à Avignon. La maison du don est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30, le jeudi de 11h à 18h et le samedi de 8h30 à 14h.