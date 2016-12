2017 en Moselle (2/5) | Double meurtre de Montigny-Les-Metz : l'épilogue judiciaire ?

La rédaction de France Bleu Lorraine a sélectionné pour vous 5 rendez-vous qui seront dans l'actualité en cette année 2017. 5 rendez-vous dont vous entendrez forcément beaucoup parler.

Double meurtre de Montigny-Les-Metz : l'épilogue judiciaire ?

Un nouveau procès consacré au double meurtre de Montigny-Les-Metz pourrait avoir lieu en 2017. Ce serait le 5ème procès dans cette affaire. Du jamais vu dans l'histoire judiciaire. Le 28 septembre 1986, deux enfants de 8 ans, Cyril Beining et Alexandre Beckrich étaient assassinés à coups de pierre, sur un talus, le long d'une voie ferrée à Montigny-Les-Metz. Aprés trois procès et l'acquittement de Patrick Dils en 2002, il faudra attendre 11 ans pour que Francis Heaulme ne soit renvoyé devant les assises. A la veille du 4ème procès en 2014, deux nouveaux témoins mettent en cause Henri Leclaire. Le procès est arrété au bout de deux jours. Depuis la chambre de l'instruction a décidé d'un non lieu. Décision sur laquelle la cour de cassation doit statuer définitivement le 10 janvier. Le cinquième procès dans cette affaire pourrait se tenir en 2017. Et s'il n'est pas assuré qu'Henri Leclaire soit renvoyé, Francis Heaulme lui est assuré d'être une nouvelle fois dans le box des accusés.

Le Tour de France sur les routes de Lorraine en 2017

En 2017, le Tour de France fera son grand retour en Lorraine. Les 3,4 et 5 juillet prochain, le peloton de la plus célèbre épreuve cycliste au Monde sillonnera les routes de notre région. Il y aura une arrivée d'étape à Longwy. La Grande Boucle, après un départ de Mondorf Les Bains au Luxembourg, empruntera aussi les routes de la Moselle et de la Meurthe et Moselle, pour un final à Vittel. La célèbre Planche des Belles Filles, dans le Massif Vosgien, sera aussi au programme.