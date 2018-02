Châlons-en-Champagne, France

Le coup d'envoi du carnaval de Venise est donné ce samedi. Pour l'occasion, la mairie de Châlons-en-Champagne a décidé d'installer sur la place du Maréchal Foch un jardin éphémère sur ce thème, jusque fin février. Il faut dire que selon Fatima Djemaï, en charge du cadre de vie à la mairie, Châlons-en-Champagne est surnommée "Venise la pétillante": "A cause des balades en barque qui ont lieu avec l'office de tourisme. Et Châlons est une ville d'eau et de verdure, les balades en barques se font sur le Mau et sur le Nau.", raconte-t-elle.

Une trentaine d'agents des espaces verts ont travaillé sur ce jardin éphémère. © Radio France - Victorien Willaume

L'installation fait au total 400m², dont 300m² de massif. Il y a des pontons, des mâts rouge, sans oublier la gondole. Jeannine passe pour la deuxième fois sur cette place Foch revisitée. "L'idée de penser à Venise c'est très beau, on a tout de suite le coup d’œil, et les pontons sont vraiment comme au bout de la place Saint-Marc.", commente la retraitée.

Sur les énormes pots de fleurs sont également disposés des masques de carnaval. Ils ont tous été réalisés par des agents de la ville, comme l'explique Véronique Lemoine, responsable des espaces verts. "Aussi bien dans leur construction que dans les couleurs, les assemblages. Et il y aussi des petits masques répartis partout, ne serait-ce que pour rappeler le thème, pour la beauté du site et parce que ça va bien avec le jardin.", sourit-elle.

Le 14 février à l'occasion de la Saint-Valentin, des animations sont prévues sur la place. Ceux qui le souhaitent pourront notamment se faire photographier dans la gondole.