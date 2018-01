Plus de 400 pots vendus en une heure à l'Intermarché de Chancelade. Même situation dans les autres magasins de Dordogne. Les Périgourdins se sont rués dans leur supermarché ce jeudi matin après la publication d'une promo monstre sur le Nutella : 1 euro 41 pour un pot de 950 grammes, soit -70%

Chancelade, France

C'est ce que l'on appelle une promo qui a peut être TROP bien marché. Ce jeudi, les magasins Intermarché ont mis en vente un lot de pots de Nutella. Des pots de 950 grammes au prix imbattable de 1 euro 41 (au lieu de 4 euros 70) ! Soit -70% par rapport au prix normal.

Une énorme promo qui a trouvé son public, puisque des files d'attente se sont mises en place dans les supermarchés du Rhône, du Nord de la France ou encore dans l'Oise. Et dans certains magasins, les clients en sont venus aux mains. Cris, pleurs, et même bataille pour arracher les pots de Nutella.

La gendarmerie a même dû intervenir à Ostricourt dans le Nord alors que des clients se battaient.

Plus calme en Dordogne, mais les magasins dévalisés

Pas de coups, pas d'insultes en Dordogne. Mais la folie et un rayon dévalisé aussi à Coulounieix Chamiers, Montpon, Terrasson, Ribérac et à Chancelade. Dans cet Intermarché, tout est parti en un peu plus d'une heure.

"On a vendu dans les 400 pots, ils sont partis en 1h30 au lieu d'un mois habituellement" note Jean-Luc, le patron du magasin, encore très étonné

"C'est très rare" note ce patron expérimenté.

Un pot de Nutella © Radio France - Antoine Balandra

En fait dès le matin, les fous de Nutella se sont organisés. La promo précisait bien que la vente était limitée à trois pots par ticket de caisse. Mais l'appétit venant en achetant, des Périgourdins sont entrés et sortis jusqu'à cinq fois du magasin, pour pouvoir acheter le plus possible.

Pas de quoi pour autant ravir les patrons de supermarchés Intermarché. Car plusieurs expliquent hors micro que ce genre de foire d'empoigne n'est pas forcément bon pour fidéliser les clients.

D'ailleurs la marque Ferrero, qui produit du Nutella, pas très bonne pâte à rejeté la faute sur la direction nationale d'Intermarché