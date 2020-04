Vente au profit des soignants : le maillot des Bleus offert par Guy Stéphan fait flamber les enchères

La vente aux enchères organisée par l'association "1 cœur 1 maillot" au profit des soignants mobilisés contre le coronavirus et des plus démunis se termine dimanche prochain, mais déjà certains objets offerts par des sportifs ayant un lien avec le Centre Val-de-Loire attirent et font flamber les prix.

Le maillot de Guy Stéphan déjà à 4.850 euros !

C'est le cas du maillot de l'équipe de France de football dédicacé par les Bleus juste après leur titre de champion du monde 2018 et offert par le sélectionneur adjoint Guy Stéphan, ex joueur de l'US Orléans Foot : à ce jour, l'enchère en ligne sur le site de Drouot est déjà à 4.850 euros !

Déjà 1.600 euros proposés pour un maillot de Patrick Vieira

Autres enchères dont les prix montent vite : le maillot de l'AS Monaco offert par Patrick Viot, porté par Daniel Zorzetto lors de la finale de la Coupe de France 1980 (face à Orléans) est déjà à 1.250 euros. Celui de Patrick Vieira, passé par Tours, est déjà à 1600 euros (maillot de l'équipe de France porté en 2006). L'enchère pour la combinaison de motard du loirétain Kenny Foray est quant à elle à 860 euros, à ce jour.

Rappelons que plus d'une centaine d'objets sont mis en vente depuis le 23 avril dernier. Les fonds récoltés par la vente des maillots et objets offerts par ces sportifs "seront intégralement reversés au fonds de dotation "J'aime mon enfant différent" qui le distribuera aux différents bénéficiaires retenus, en priorité le centre hospitalier régional d’Orléans, et l'association orléanaise Les mains tendues".

Des noms prestigieux

Cette vente aux enchères a été initiée par Thomas Renault, gardien emblématique de l'US Orléans (Ligue 2), et Martial Desbordes, recruteur pour le FC Nantes dans le Centre Val-de-Loire. Et beaucoup de sportifs on répondu présents, comme Nicolas Pépé (Arsenal), Olivier Giroud (Chelsea), Morgan Samson et Valère Germain (OM), Sekou Doumbouya (Detroit Pistons, NBA)...etc.