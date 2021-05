Vente aux enchères : 27 millions d'euros pour un chalet à Courchevel

27 millions d'euros : c'est le prix de départ pour la vente aux enchères d'un grand chalet à Courchevel 1850, dans l'un des secteurs les plus chers et luxueux des Alpes. Il s'appelle le chalet Apopka et fait 2.700 mètres carrés.

A l'origine, il avait été acheté en 2010 par deux hommes d'affaires, un Corse et un oligarque russe. Les businessmen avaient prévu de raser le chalet pour en reconstruire un autre. Mais en 2012, au moment où les travaux allaient démarrer, le chalet est classé monument historique. Très vite, le projet devient un gouffre financier, jusqu'à la liquidation judiciaire de la société des deux associés en 2019.

Un chalet de 7 étages... où il faut tout refaire

Il reste désormais à savoir qui sera le nouvel acquéreur de ce monument historique : un bien de 16 pièces réparties sur 7 étages avec salle de cinéma, piscine de 26 mètres, practice de golf... Sans compter les nombreux balcons avec vue panoramique. Un chalet tout droit sorti d'un film, mais seulement en façade. Avec les travaux mis en suspens, tout est à refaire. A l'intérieur, on ne trouve que de la poussière et des câbles électriques.

La vente aux enchères a lieu ce vendredi 7 mai à 14 heures, au tribunal d'Albertville.