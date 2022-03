Covid-19 : "On constate un engouement pour les ventes aux enchères depuis le début de la pandémie"

Des journées d'expertises gratuites sont organisées en Dordogne tout le week-end, à Périgueux et Val de Louyre et Caudeau. L'occasion pour Isabelle Boisgirard, commissaire-priseur à Paris, de faire un point sur le succès des ventes aux enchères depuis le début de la pandémie de Covid-19.

"Le Covid-19 a tout accéléré", affirme Isabelle Boisgirard, commissaire-priseur à Paris et invitée de France Bleu Périgord vendredi 25 mars. Elle se rend en Dordogne les 26 et 27 mars, pour deux journées d'expertises gratuites à la Villa Vésone de Périgueux et au Musée Napoléon de La Pommerie, à Val de Louyre et Caudeau. "Les gens ont pris le temps de se renseigner, de surfer sur internet", explique-t-elle. "Ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de ventes aux enchères dans toute la France, et qu'on pouvait acheter des objets de toutes natures et surtout à tous prix."

Isabelle Boisgirard reconnait que beaucoup de nouveaux acheteurs se pressent à ses ventes depuis deux ans. "Ils ont découvert que les ventes aux enchères n'étaient pas si chères et qu'on pouvait se meubler ou se faire plaisir pour pas grand-chose", indique la commissaire-priseur. "On a tous types d'acheteurs puisque ça s'adresse à toutes les bourses, les gens ont compris que dans un appartement, on pouvait mélanger des objets modernes avec de l'ancien."

Des ventes moins intimidantes

L'émission "Affaire conclue", qui cartonne sur France 2, y est aussi pour quelque chose. "Elle a un côté plus didactique", explique Isabelle Boisgirard. "On fait le même métier que ce que les gens voient à la télé mais nos ventes se font en public et avec beaucoup plus d'acheteurs, et souvent à l'international."

Autre raison du succès des enchères : les ventes en numérique. "Maintenant, on peut passer par internet", indique-t-elle. "On n'a plus besoin de se déplacer. Cela pouvait être très intimidant pour certaines personnes qui n'osaient pas passer la porte d'une maison de vente aux enchères. Aujourd'hui, ils peuvent rester derrière leur ordinateur, leur tablette ou leur smartphone. Et on regarde une vente comme si on y assistait, tout en enchérissant." Isabelle Boisgirard reconnait aussi que "les gens connaissent mieux notre métier, à la fois grâce à l'émission et grâce à internet".

Les journées d'expertises gratuites en Dordogne