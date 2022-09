Vente aux enchères de véhicules des pompiers des Pyrénées-Atlantiques

Cette vente aux enchères compte 26 lots. Les particuliers, professionnels et collectionneurs peuvent acheter du matériel et des véhicules que les pompiers n'utilisent plus. Il y a notamment des fourgons pour éteindre des incendies et des jet skis.

Et si vous achetiez un camion de pompiers ? Le prix de départ pour un fourgon pour éteindre un incendie s'élève à 3.011€. La vente aux enchères organisée par les pompiers des Pyrénées-Atlantiques se tient jusqu'au vendredi 30 septembre vers 15h/16h et compte 26 lots. Il s'agit de matériel que les pompiers n'utilisent plus parce qu'ils renouvellent le leur. Plusieurs véhicules sont donc à vendre (fourgons, camion citerne...).

Des ventes organisées chaque année

Il s'agit d'une vente en ligne où on peut acheter un jet ski ou encore des véhicules de différents types (utilitaire mais aussi Clio, Twingo, Kangoo, etc.). Parmi les lots figurent un camion pour éteindre les incendies, des fourgons qui étaient à Orthez et Salies-de-Béarn. Le responsable des véhicules des pompiers du SDIS 64 explique que ça intéresse particuliers, professionnels et collectionneurs.

Les acquéreurs se trouvent parfois à l'étranger, notamment en Pologne. Selon le commandant Yannick Laurent, "les Polonais sont souvent intéressés par des camions citernes et des fourgons" et même par des vieux modèles qui peuvent avoir une seconde vie, parce que là-bas "les normes de restriction de pollution ne sont pas les mêmes".