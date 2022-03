Vente aux enchères des œuvres d'art à Marseille : le président de la CCI assure que "rien n'est fait"

Il a finalement décidé de s'exprimer. Jean-Luc Chauvin, président de la CCI sous le feu des critiques depuis qu'une vente aux enchères par la CCI de Marseille de 187 œuvres d'art du patrimoine marseillais a été annoncée. Depuis plusieurs jours les défenseurs du patrimoine à Marseille ne cachent pas leurs inquiétudes et dénoncent un "démantèlement" du patrimoine marseillais. Sur France Bleu Provence ce mercredi matin, le président de la CCI a tenté de rassurer ceux qui ont manifesté leur mécontentement par une mise au point qui parait assez claire "aujourd'hui rien n'est fait en matière de vente on est sur une évaluation, ne serait-ce même que pour pouvoir assurer correctement ce patrimoine il faut le faire mais en plus est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir un patrimoine que personne ne voit" explique Jean-Luc Chauvin.

Il n'hésite pas non plus à s'adresser à ceux qui ont dénoncé cette vente : "Ca fait des années que tous les défenseurs du patrimoine ont oublié que ce patrimoine existait et au moment où on veut permettre de le remettre en état pour le remettre en valeur, qu'on cherche à créer un véhicule juridique qui permet de faire un appel au financement pour financer éventuellement des locaux pour abriter ses œuvres, un certain nombre de grincheux qui ne disent rien depuis des années alors que ce patrimoine est maintenu inerte, se manifestent".

Toutes ces pièces étaient exposées au Musée de la marine qui a fermé ses portes en 2018 pour être remplacé par une brasserie. Ces collections ne disposent pas du label de musée de France qui rendent le patrimoine inaliénable. Mais pour Jean-Luc Chauvin la chambre de commerce et d'industrie de Marseille dispose même aujourd'hui de _"plus de 50.000 œuvres visibles de personne_, stockées dans des pièces fermées et pour lesquelles le temps fait son œuvre et use ces pièces". Et il insiste : "Nous avons décidé de permettre que les Marseillais, que les Provençaux puissent à nouveau voir ces œuvres".