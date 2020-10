Vente aux enchères organisée à Orléans au profit des soignants : où est passé le maillot de Patrick Vieira ?

Où est passé le maillot de l'équipe de France de football porté par Patrick Vieira en 2006 lors du match contre l'Ecosse ? Ce maillot, donné par l'ex international, aujourd'hui entraîneur de l'OGC Nice, a été vendu 2500 euros aux enchères, en avril dernier, dans le cadre de l'opération caritative lancée par l'association orléanaise "1 cœur, 1 maillot".

Plus de trace du maillot de Patrick Vieira

"Un acheteur qui est aux Etats-Unis l'a obtenu, on a donc fait l'envoi début août après avoir reçu le paiement. Mais depuis, on ne sait pas où est le maillot de Patrick Vieira", explique Thomas Renault, ex gardien de buts de l'US Orléans, l'une des chevilles ouvrières de cette vente aux enchères organisée pendant le confinement, avec son complice Martial Desbordes, orléanais, recruteur pour le FC Nantes.

"On a le bordereau d'envoi, on a un suivi du colis, on sait qu'il est arrivé aux Etats-Unis, mais l'acheteur ne l'a pas reçu, on ne comprend pas", poursuit celui qui est aujourd'hui adjoint aux sports à Orléans, "soit il est "perdu", soit il est bloqué aux douanes". De toute façon, en cas de problème, nous ferons fonctionner notre assurance, mais ce serait dommage que l'acheteur ne puisse pas obtenir le maillot qu'il voulait".

Remise des chèques de l'opération "1 coeur 1 maillot" ce jeudi, à Orléans © Radio France - Antoine Denéchère

Au total, l'opération a permis de reverser 41.000 euros, après la vente aux enchères en ligne organisée par Drouot : cet argent récolté a été officiellement remis ce jeudi soir aux "bénéficiaires" ("heureux et reconnaissants") à Orléans, à l'occasion d'une remise officielle de chèques. En tout, 119 personnes avaient acheté les lots mis en vente fin mars et début avril, après des dons effectués par des sportifs ayant un lien avec le Centre Val-de-Loire, comme le sélectionneur adjoint des Bleus Guy Stéphan, l'international Olivier Giroud, le basketteur Evan Fournier...etc

41.000 euros remis ce jeudi au profit des soignants et des plus démunis

Une somme de 20.000 euros a été remise au profit des soignants du CHR d'Orléans (représenté par plusieurs médecins, dont le docteur Thierry Prazuck, chef du service maladies infectueuses). Cette somme sera reversée pour "organiser des initiatives pour remercier les soignants et personnels de l'hôpital qui se sont mobilisés pendant l'épidémie de coronavirus".

La Protection Civile a reçu un chèque de 18.000 euros, pour l'ensemble de ses structures en Centre Val-de-Loire. Et l'association orléanaise "Les mains tendues" qui vient en aide aux plus démunis et à ceux qui vivent dans la rue a reçu, elle aussi, 3.000 euros.