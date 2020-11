Solidarité : une vente aux enchères d'objets de sportifs tricolores pour les sinistrés de la tempête Alex

Les actions de solidarité se succèdent en faveur des sinistrés des vallées azuréennes, fortement touchées par la tempête Alex. On ne peut que s'en féliciter ! Cette fois-ci ce sont de grands sportifs français qui avec Radio France et France Bleu Azur, ont décidé de vendre aux enchères des objets leur appartenant. La vente aura lieu du 30 novembre au 14 décembre à Drouot à Paris; célèbre hôtel des ventes. L'argent récolté sera ensuite donné au Secours Populaire Alpes-Maritimes. L'association caritative s'en servira pour aider les sinistrés vivant dans les vallées de la Vésubie, de la Tinée, de la Roya et même celles au nord de l'Italie, proches des Alpes-Maritimes. Cette nouvelle action humanitaire vient en plus de la tombola organisée par Julien Doré ou de la vente de maillots prévue par l'OGCNice. Cette fois-ci, 16 personnalités, sportives françaises ont répondu à l'appel. "C'est une participation modeste, à notre niveau, avoue le cannois Yohann Zarco, pilote de moto GP. Mais j'espère en vendant mon casque apporter ma pierre à l'édifice." "J'ai bien sûr été choqué par les images de ces vallées sinistrés et des habitants qui pour certaines ont tout perdu, explique Sébastien Ogier, sextuple pilote de rallye qui donne ses gants. On ne peut donc pas rester indifférent. Tant mieux si ça rapporte de l'argent". Et voilà ce que vous pouvez acquérir tout en faisant un bonne action.

Un maillot d'Hugo Lloris, capitaine de l'équipe de France de football.

Le maillot jaune du cycliste Julian Alaphilippe.

Le maillot jaune du récent vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar.

Les crampons d'Amandine Henry, la capitaine de l'équipe de France féminine de football.

Un maillot de l’équipe de France de rugby.

La ceinture d’entrainement du judoka Teddy Riner.

Un maillot du handballeur Kevin Mayer.

Un maillot du handballeur Nikola Karabatic.

Un maillot des Verts de années 70' de Saint-Etienne signé par les joueurs de l'époque.

Le cirée du navigateur François Gabard.

Le maillot du rugbyman Romain Ntamak.

Les bottes, les gants et une visière du motard niçois GP Fabrio Quarteraro.

Le casque du motard GP cannois Johann Zarco.

Les gants de la boxeuse française Sarah Ourahmoune.

Le casque de la skieuse Marie Bochet.

Un maillot de foot de Claude Puel, champion de France avec l'AS Monaco.

Le casque de la skieuse Perrine Lafont.

Les gants de pilotage du sextuple champion du monde des rallyes Sébastien Ogier .