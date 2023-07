Vente d'alcool aux mineurs : quatre supermarchés de l'agglomération nantaise visés

L'association Addictions France engage des poursuites pénales ce lundi 3 juillet contre quatre supermarchés pour vente illégale d’alcool aux mineurs dans quatre hypermarchés de la métropole nantaise. Il s'agit des magasins Auchan de Saint-Herblain et Saint-Sébastien-sur-Loire et Leclerc de Saint-Herblain (Atlantis) et Rezé (Océane).

L'association de prévention d'alcool s'appuie sur des testes menés dans cinq supermarchés de l'agglomération nantaise, menés au cours d’une après-midi en avril dernier par les bénévoles d'Addictions France, accompagnés d'un commissaire de justice, et d'un client cobaye âgé de moins de 18 ans. Le constat est sans appel, pour Marion Gasteau, cheffe de projet au sein de l'association Addictions France : "4 établissements sont épinglés pour avoir vendu en toute illégalité."

Dans la région des Pays de la Loire, 92% des jeunes de 17 ans ont déjà bu de l’alcool et 22% déclarent des alcoolisations ponctuelles importantes répétées (plus de deux par mois), selon l'association Addictions France.

"C'est dans leur intérêt de nous laisser acheter de l'alcool"

Un constat partagé par certains jeunes nantais. "Il y a des magasins, où on peut acheter de l'alcool sans se faire contrôler", avoue Maeva, 17 ans, qui a l'habitude d'acheter de la vodka, du Jack Daniel et de la Manzanita. "Soit les caissiers baissent les yeux, soit ils esquissent un petit sourire, sûrement parce qu'ils ont compris qu'on avait moins de 18 ans et qu'ils se remémorent des souvenirs", raconte Judith, âgée de 20 ans. La consommation d'alcool parle à la jeune femme. Aujourd'hui, elle fait de la prévention des risques liés au milieu festif dans un service civique à Avenir santé.

Judith et Lucie font de la prévention des risques liés au milieu festif à Nantes. © Radio France - Emma Dehoey

Hugo accuse lui les supermarchés de fermer les yeux pour l’appât du gain : "C'est dans leur intérêt de nous laisser acheter de l'alcool. C'est une bonne affaire et du profit pour eux."

La direction de Leclerc n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Les responsables d'Auchan affirment avoir rappelé à l'ordre leurs équipes, mais avoue "ne pas pouvoir contrôler tous les jeunes dans les caisses en libre service."