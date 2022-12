Vente d'essence au détail et de feux d’artifice interdite pour le Nouvel An en Mayenne

Les célébrations et festivités du Nouvel An seront bien encadrées afin d'éviter des accidents ou des comportements susceptibles d'être considérés comme un trouble à l'ordre public. C'est pourquoi la préfecture de la Mayenne a pris deux arrêtés.

Le premier porte sur l'interdiction de la vente et de l'utilisation de feux d'artifice jusqu'au lundi 2 janvier 2023 inclus. Le second interdit la distribution, l’achat et la vente au détail de carburants "dans tout récipient transportable et la vente à la pompe de combustibles domestiques" à compter du ce jeudi 29 décembre et jusqu’au lundi 2 janvier 2023 à 8 heures.

Par ailleurs, du samedi 31 décembre 2022 à 14 heures au dimanche 1er janvier 2023 à 8 heures, la vente de bouteilles de gaz sera limitée à une unité par client.