Vente de bois de chauffage à Sarreguemines : il n’y en aura pas pour tout le monde

La ville de Sarreguemines organise une vente de bois de chauffage , ce lundi 28 novembre. Du bois issu de la forêt communale. La vente est organisée en partenariat avec l’Office national des forêts (ONF). Elle aura lieu à l’hôtel de ville, à partir de 17h30.

C'est une vente aux enchères, avec 35 lots mis en vente et ce sera aux acheteurs de venir couper le bois sur place. "Pour chaque lot, on donne une estimation de la quantité en stère. Ensuite, l’acquéreur doit aller directement en forêt pour façonner lui-même ses houppiers et ses petits arbres sur pied, en petits morceaux, pour les ramener à son domicile", explique Romain Eich, technicien forestier territorial à l’ONF, dans le secteur de Sarreguemines.

Cette vente de bois de chauffage s’adresse donc à des gens suffisamment outillés et expérimentés pour aller couper du bois en forêt. "Ce n’est pas donné à tout le monde. Il faut beaucoup d’huile de coude et un certain nombre de matériels. Déjà, pour y accéder, il faut bien souvent un tracteur, une remorque. Ensuite, pour façonner le bois, il faut une tronçonneuse. Et ce qui est important pour la sécurité, ils doivent porter des vêtements anti-coupures, des chaussures de sécurité, un casque, etc… ", ajoute Romain Eich.

Prix de départ : 12 euros TTC le stère

Les prix sont très avantageux mais la vente sera limitée à un lot par acheteur. Cette année, en raison de la flambée des prix de l’énergie, le nombre d’inscrits pour cette vente a doublé par rapport aux années précédentes. Il y a déjà près d’une centaine d’inscrits, contre une cinquantaine en moyenne les autres années. Avec 35 lots pour au moins une centaine d’acheteurs, il sera donc difficile de contenter tout le monde.

"Pour vous donner des chiffres, le prix de départ est fixé à 12 euros TTC le stère, sur la base de l’estimation. Si vous achetez du bois directement livré à la maison, on est à 66 euros TTC du mètre cube, ce qui fait environ 50 euros le stère. Il y a donc une sacrée différence de prix", dit Romain Eich. Le règlement se fera sur le lieu de la vente, par carte bancaire.

Pour participer à cette vente, il faut impérativement s'inscrire au préalable à la mairie de Sarreguemines, avant lundi, sur place ou par téléphone (03 87 98 93 22). Il est aussi préférable d’aller repérer les lots en forêt avant la vente, afin de pouvoir estimer leur valeur. Ensuite, si vous achetez un lot, vous aurez un an pour aller le récupérer vous-même en forêt. Mais le bois coupé cette année ne pourra pas vous servir pour vous chauffer cet hiver, plutôt l'hiver prochain ou celui d'après, car il faudra laisser le temps au bois de sécher.