Vente de l'ASSE : aucun des candidats n'a les garanties suffisantes pour racheter le club stéphanois

Le cabinet d'expertise KPMG avait jusqu'à ce mardi 23 novembre pour rendre ses conclusions concernant les dossiers des candidats au rachat de l'AS Saint-Étienne. Et coup de théâtre, aucun des dossiers en course n'a les garanties suffisantes pour le moment. Il y aurait aussi de nouveaux candidats.

Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, les deux propriétaires de l'ASSE.

On ne connaîtra pas le nom du futur repreneur de l'AS Saint-Étienne tout de suite. Le cabinet d'expertise KPMG, chargé par les actionnaires du club Bernard Caïazzo et Roland Romeyer d'examiner les dossiers des candidats au rachat du club stéphanois, avait jusqu'à ce mardi pour rendre ses conclusions.

Les candidats déjà en course doivent revoir leur copie

Et selon KPMG, aucun candidat n'est à ce jour en mesure d'entrer en négociation exclusive pour la vente du club, tout simplement parce que les garanties juridiques et financières apportées ne sont suffisantes. Même chose pour les garanties d’investissement dans le développement du club ou les garanties de l’origine des fonds. En clair, les candidats à la reprise du club, dont le drômois Olivier Markarian et l’ancien président de l’OM Jean-Michel Roussier, vont devoir revoir leur copie.

D'après les actionnaires du club, qui se sont exprimés via un communiqué, de nouveaux candidats à la reprise se sont fait connaître. Et ils répondraient aux critères demandés par KPMG. Le cabinet d'expertise doit maintenant étudier les dossiers de ces candidats.