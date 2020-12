Vente de l'AS Nancy Lorraine : Jacques Rousselot passe la main à un consortium international

Le président de l'ASNLJacques Rousselot, l'a confirmé ce jeudi : de nouveaux repreneurs vont prendre le contrôle du club. Il s'agit d'un consortium international composé de personnalités américaines et asiatiques, à même selon lui de redonner au club ses lettres de noblesse.

Après plusieurs fausses alertes, l'heure de la vente est enfin là pour l'AS Nancy Lorraine. Jacques Rousselot, le président du club de football nancéien l'a confirmé, avec émotion, ce jeudi lors d'une conférence de presse au stade Picot : "la signature a été finalisée" à quelques heures de la fin d'année. C'est un consortium international qui reprend le club au chardon : des investisseurs américains, chinois et indiens. Le nouveau président lui sera français, il s'agit de Gauthier Ganaye, ancien patron de l'OGC Nice et actuel président du club belge d'Ostende..

Donner la possibilité au club de retrouver des ailes

"Des gens qui ont de l'expérience dans le sport et le divertissement en général, certains sont propriétaires de clubs aux Etats Unis, d'autres ont une expérience en France, précise Etienne Favre, avocat au barreau de Nancy et conseil du président, on a confiance dans leur expérience". La prise de contrôle du club est effective dès ce jeudi 31 décembre.

Quant aux conditions de la vente, le propriétaire historique de l'ASNL reste vague : "On ne va pas en parler", élude Jacques Rousselot avant d'ajouter : "On est bien en deçà de que j'aurais pu espérer, sans commune mesure avec l'investissement fait depuis 30 ans".