La direction réagit quelques semaines après la mise en vente de la célèbre mythique discothèque "Le Point de vue" à Laz, dans le centre-Finistère, et avance quelques explications.

Vente de la discothèque Le Point de Vue à Laz : "Un choix dur et difficile"

"À vendre murs 10 pièces 2.800 m²" : l'annonce immobilière avait intrigué en décembre dans le Finistère. L'agence Stéphane Plaza à Quimper, mettait en vente les murs de la mythique discothèque de Laz dans le centre-Finistère. Depuis les années 1970 et jusqu'à début 2020, jusqu'à 1.800 personnes pouvaient venir y danser. Deux salles, deux ambiances, disco et rétro.

Un choix difficile

Mais jusqu'ici, si beaucoup avaient réagi autour de la discothèque, les propriétaires, la famille Gestin, n'avaient pas souhaité communiquer. La direction se dit "énormément sollicitée" et sans vouloir en dire plus évoque "un choix qui fut dur et difficile à prendre, mais un choix aujourd'hui pleinement assumé" à l'occasion de ses vœux sur sa page Facebook.

Sans surprise, elle évoque la crise sanitaire : "Le 13 mars 2020 nous avons été tenus de fermer les portes de notre établissement à la suite d'une décision gouvernementale due au Covid-19. Depuis il est devenu très compliqué pour l’ensemble de notre secteur de pouvoir travailler librement et correctement. À ce jour l’ensemble des club/discothèques de France se voit encore dans l’interdiction d’ouvrir."

50 ans de fêtes

Pour le moment, il n'y a visiblement que peu de perspectives : Le Point de vue "tire sa révérence après plus de 50 ans d’existence dans la nuit bretonne. Partiellement ou définitivement, seul l’avenir nous le dira mais pour le moment, l’heure n’est plus à la fête…"

L'agence immobilière avance un prix de 733.500 euros pour "deux grandes salles de réception, une salle de restaurant avec cuisine professionnelle, un bar et divers espaces de bureaux et de stockage. Belle terrasse de 300 m² et une grande capacité de parking."