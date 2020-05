Vente de masques : les grandes surfaces prises d'assaut en Limousin

En Limousin, des milliers de masques se sont écoulés en quelques heures, lundi 4 mai. Les supermarchés et les buralistes ont dorénavant le droit de vendre ces articles au grand public. Avec le déconfinement qui approche, la demande est très importante : à midi certaines enseignes avaient déjà écoulé tout leur stock.

3000 masques vendus en 1h30

Ainsi le magasin Super U de Limoges-Corgnac a été dévalisé. Dès l'ouverture, une file de clients s'est présentée à la caisse centrale : l'unique point de vente de masques dans ce supermarché. "On en avait 3000 à vendre et en 1h30 il n'y en avait plus, relate Patrick Vergne, le directeur.

On aurait pu en vendre toute la journée

Maintenant il faudra faire preuve de patience. Le magasin devrait être réapprovisionné dans la semaine, mais il n'a pas de date exacte à communiquer.

Certains chanceux ont néanmoins réussi à se procurer les précieuses boites de masques avant la rupture de stock. Ainsi la page facebook de France Bleu Creuse, Laurent témoignait vers 15h: " j' y suis et il y en a encore à Carrefour Guéret. Vendus en caisse, 2 lots de 5 maximum (2, 95 euros les 5)". Pour éviter une ruée des clients, ces articles ne sont pas mis en vente dans les rayons. Ils sont généralement disponibles en caisse ou à l'accueil du magasin.

Des masques commandés, à retirer en magasin

Le magasin Intermarché de Sainte-Feyre, en Creuse, a opté pour une organisation différente. Il propose des boites de 50 masques jetables, uniquement sur réservation. Ces derniers jours, les clients qui possèdent une carte client ont reçu un mail pour savoir s'ils étaient intéressés. 250 personnes ont passé commande pour cette semaine.

Christophe Bergeron, le patron du magasin, a donc pu s’organiser : "Elles ont reçu un mail de confirmation avec un jour de réception pour venir chercher leur masque. Cela évite d'avoir 250 personnes le même jour à la même heure à l'accueil du magasin".

L'enseigne a mis en place une plateforme internet pour permettre à tout le monde de passer commande. Il va tout de même falloir s’armer de patience. Dans la matinée, le site indiquait déjà : "Nous sommes désolés, réservations complètes pour aujourd'hui, merci de revenir demain."

Livraisons inégales chez les buralistes

Les buralistes peuvent également vendre désormais des masques. Leur fédération nationale a anticipé cette possibilité en commandant 2 millions de masques lavables en tissu. Mais les livraisons dans les bureaux n'ont pas été au rendez-vous pour tous. De fait en Limousin les buralistes creusois et haut-viennois n'ont pas pu répondre à la demande de leurs clients ce lundi. Ils devraient, espèrent-ils, être livrés dans la semaine.

Il n'en est pas de même en Corrèze où Frédéric Vergne, le président départemental de la fédération des buralistes, affirme que nombre d'entre eux avaient été approvisionnés. Lui-même notamment à Ussac en avait un stock de 600. Il a mis en place un système de vente en réservant la priorité à ceux qui commandaient leurs masques au préalable. Les masques non réservés étaient cependant vendus à tous ceux qui en demandaient. Dès la fin de la matinée tout son stock était sinon écoulé, réservé. "Nous avons une forte demande" précise Frédéric Vergne qui espère un nouvel arrivage dans la semaine.